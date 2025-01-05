海關大圍集運倉查獲$190萬K仔包裹　59歲收件男涉販毒被捕

海關在大圍一個集運倉查驗一件從英國抵港並報稱載有衣服的空運包裹，發現藏有約4公斤俗稱 「K仔」的懷疑氯胺酮，市值共約190萬元。經追查後，人員以涉嫌販運危險藥物拘捕一名59歲男子。



海關在大圍集運倉檢獲藏有約4公斤懷疑氯胺酮的包裹，市值共約190萬元。

人員檢獲證物。

人員檢獲證物。

海關在大圍集運倉檢獲藏有約4公斤懷疑氯胺酮的包裹，市值共約190萬元，經追查後，以涉嫌販運危險藥物拘捕一名本地男子。

海關毒品調查科機場調查課調查主任羅秀蘭陳述案情，為打擊不法分子利用集運方式販運毒品，海關毒品調查科人員積極在市內多間集運公司進行突擊搜查，經過一連串風險評估及情報分析，海關於上周四（2日）在一間位於大圍集運商的貨倉內成功鎖定一個從英國到港，報稱裝有衣服的包裹。

經查驗後，發現包裹藏有4公斤懷疑氯胺酮，市值共約190萬元。海關人員隨即採取監控派遞行動，人員鎖定一名在銅鑼灣一間集運商自提點收取涉案包裹的59歲本地男子，他報稱為一名技術員，涉嫌販運危險藥物罪被捕。被捕男子在案中的角色為收貨人，沒有收取報酬。案件將於明日（6日）於東區裁判法院提堂。

海關毒品調查科機場調查課調查主任羅秀蘭陳述案情。

海關呼籲，市民應提高警覺，切勿貪圖金錢或任何利誘而參與販毒活動，亦切勿接受任何人聘請或委托收發受管制物品或包裹，更切勿提供姓名、電話號碼、地址等個人資料予其他人使用。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。海關人員會加強與本地物流業界的聯繫，提高業界的風險意識，又呼籲物流界若留意到可疑客戶可致電海關24小時熱線1828080，或透過舉報罪案專用電郵賬戶：crimereport@customs.gov.hk舉報懷疑販毒活動。