連翔道垃圾車壞車停慢線　貨車駛至猛撞司機被困送院不治

今（6日）晨7時許，一輛垃圾車沿連翔道往香港方向行駛，期間駛近海達邨時，被後方的大貨車撞及，多名途經司機報案指貨車司機被困。貨車車頭凹陷，安全氣袋彈出，司機嚴重受傷，陷入昏迷，在駕駛座奄奄一息。消防設法將傷者救出，其後送往廣華醫院搶救，惜最終不治。



貨車上貨單顯示司機正前往尖沙咀區送貨，警員帶走貨車司機隨身物品，繼續調查事故起因。

貨車車頭凹陷，安全氣袋彈出，司機嚴重受傷，陷入昏迷，在駕駛座奄奄一息，送院後不治。（馬耀文攝）

現場消息指，垃圾車當時停在慢線，司機不在現場，後來駛至的貨車直撞向垃圾車車尾。警員其後尋獲垃圾車女司機，證實垃圾車當時故障停在慢線，於是離開壞車，返回公司取新車準備開工。據悉女司機返回公司取車時未知意外發生，事後被警員召回現場協助調查。

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因交通意外，連翔道(往西區海底隧道方向)近東京街西的部份行車線封閉。同時，車輛不能由青沙公路(往大嶼山方向)(2A出口)前往連翔道，運輸署呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。現時上址交通擠塞。

九巴及龍運公布特別交通消息，指受連翔道往西隧方向近東京街西意外影響，青葵公路、青沙公路一帶交通嚴重擠塞，九巴及龍運途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。

乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466、龍運顧客服務路線2261-2791，或使用九巴及龍運網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

一輛泥頭車沿連翔道往香港方向行駛，期間駛近南昌站路段時，與後方的大貨車相撞。

事發一刻車CAM片段

事發一刻車CAM片段可見，垃圾車因故停在慢線，打着右燈。貨車後來駛至，直撼垃圾車車尾。

連翔道貨車撼停在慢線的垃圾車，貨車司機被困。（網上片段截圖）