《公開試當真》滕毅康再涉偷竊被捕　與女友康怡超市偷水果薯片

昨日（5日）下午4時許，警方接獲太古康怡廣場Fresh超級市場保安員報案，指懷疑有人偷竊。警方接報到場拘捕一對19歲情侶，他們涉嫌在自助收銀機付款時，5件貨物中只支付了其中2樣，偷竊另外3件共值62元的食物，其後將二人帶返警署調查。消息指，被捕人為《公開試當真》主角滕毅康及其女友。



據了解，超級市場37歲男保安看見一對男女從貨架拿了一包生果及兩包薯片後，沒有付款便離開。保安員在超級市場內截獲該名姓滕（19歲）報稱任職演員的男子，以及一名同歲姓廖女子，其後經檢查發現沒有該三項貨品的付款紀錄，於是報警。警方到場及了解後，將兩人拘捕，案件交由東區警區刑事調查隊第一隊跟進。

阿康是《公開試當真》男主角，卻缺席所有宣傳活動，相當奇怪。

阿康因「試當真」校花校草選舉入行。（IG圖片）

紀錄片《公開試當真》主角滕毅康因去年（2024年）5月在DON DON DONKI淘大商場分店偷取總值689.2港元的貨品斷正被捕，當中主要以食品類為主，亦有一兩件護膚產品。當年18歲報稱學生的滕毅康，警誡下承認出於貪念盜竊，於觀塘裁判法院承認一項盜竊罪，最終裁判官劉淑嫻判被告罰款3000元。

去年判刑後，滕毅康曾以黑圖留言：「對不起。因為之前案件尚在司法程序當中，直至今天宣判後才能向公眾交代。因為自己一時貪心犯下過錯，後悔莫及。我要對家人、對公司及對《公開試當真 》團隊致歉，尤其許賢先生，感謝你給了我前所未有的機會。抱歉我辜負了你們的栽培，也辜負了對我有期望的每一位觀眾。我會好好承擔後果，在未來的每一天做好自己，不再令你們和自己失望。對不起。」