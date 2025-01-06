連翔道致命車禍｜死者事發時正送貨　美心集團：深切哀痛

連翔道發生致命車禍，一輛密斗貨車沿連翔道向香港方向行駛，至近海達邨時直撼前方壞車停在慢線的垃圾車，司機被困重傷，送院後不治。貨單顯示司機正前往尖沙咀區送貨，其所屬的美心集團回覆《香港01》查詢時表示，對於司機在送貨途中遭遇致命交通意外感到深切哀痛，並已即時聯絡其家人作出慰問，提供適切的協助。



貨車車頭凹陷，安全氣袋彈出，司機嚴重受傷，陷入昏迷，在駕駛座奄奄一息，送院後不治。（馬耀文攝）

事發於今晨7時許，垃圾車因引擎故障停在慢線，司機擔心留在公路會被撞，所以離開找幫手。車CAM車段拍攝到密斗貨車高速駛至，沒有收油直撞垃圾車車尾。貨車錶板顯示當時車速120公里，惟上址限速80公里。

貨車車頭凹陷，50歲姓蘇男司機陷入昏迷，送往廣華醫院後於8時17分證實不治。貨單顯示司機正前往尖沙咀區送貨，其所屬的美心集團表示，對於公司一名貨車司機在送貨途中遭遇致命交通意外，感到深切哀痛，並已即時聯絡其家人作出慰問，提供適切的協助。

+ 7

因交通意外，連翔道(往西區海底隧道方向)近東京街西的部份行車線一度封閉，至上午11時31分解封。垃圾車司機則為54歲姓詹女子，經調查後她已離開現場。

一輛泥頭車沿連翔道往香港方向行駛，期間駛近南昌站路段時，與後方的大貨車相撞。

事發一刻車CAM片段

事發一刻車CAM片段可見，垃圾車因故停在慢線，打着右燈。貨車後來駛至，直撼垃圾車車尾。

連翔道貨車撼停在慢線的垃圾車，貨車司機被困。（網上片段截圖）