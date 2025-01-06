海關攔車｜江玉歡：助逮捕無合理懷疑涉「可逮捕罪行」恐違法

九龍灣宏基街上周五（3日）發生一宗涉及電單車的致命事件。27歲黃姓男子在宏照道駕駛電單車時，疑因車牌歪斜被交通鐵騎亮警號燈尾隨，根據閉路電視及車cam影片，雙方在宏基街追逐兩個圈，首圈兩車速度相若，第二圈時電單車加速拋離交警。電單車其後高速駛至宏基街近郵政大樓外時，一名40歲休班海關男關員站在路中心，作出疑似攔車的動作，當電單車直駛向他時，雙方擦撞，關員的右手疑撞及鐵騎士頭盔，導致頭盔甩脫，鐵騎士繼而連人帶車傾側，其後撞柱身亡。經調查後，證實電單車行車證及保險過期。



事件持續引起公眾討論，本身是律師的立法會議員江玉歡於今早（6日）在商台節目上表示，今次事件屬不幸意外。她提醒市民須明白即使想幫忙拘捕時，行使逮捕權亦要有要有合理懷疑下作出逮捕，即認為疑犯可能干犯「可逮捕罪行」，在法律上可逮捕罪行的定義，即罪行有機會可判處監禁12個月以上。

她舉例，根據《道路交通條例》，無牌駕駛罪成只是二級罰款及判監3個月；車牌牌照無效，根據道路交通的車輛登記規則，最高可被判處一級罰款及監禁3個月；沒有依從交通警指示，例如停車，亦只是一級罰款。此三種罪行均未達可逮捕罪行。

江玉歡（立法會直播截圖）

因此，市民若使用武力逮捕，都可能干犯罪行，甚至有機會被控誤殺。江指出：「因為誤殺未必需要意圖㗎，只要喺刑事上邊構成一個疏忽，或者妄顧他人安全，已經有機會可以被告誤殺。」

本身是律師的立法會議員江玉歡回應1月3日的致命電單車事故，指市民行使公民拘捕權前應三思，避免誤墮法網。（江玉歡fb截圖）

她又提到，《道路交通條例》49條的干預汽車，若無合法權限干預汽車任何部分，可能被判二級罰款及12個月。因此，擋車、觸碰車輛，均有機會干犯此罪行。她相信，事件中的休班關員是出於好心，但當刻或未想清楚。她提醒市民，「行使動作、權利時要想清楚後果，可大可小」。

一名男子站在路中心作出「守龍門」的動作，見到電單車高速駛至，男子曾向左閃避，其手部被電單車撞及。（網上影片截圖）

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《香港01》先前亦就事件向執業大律師陸偉雄查詢。他強調，他鼓勵世界上多些好人，目擊罪行發生時應伸出援手，並稱協助警方追捕疑犯的想法亦值得嘉許。然而，即使出發點光明磊落，亦不能夠忽略所採取的方法是否合理、相稱，不能只是「心口有個勇字」，提醒切勿輕舉妄動或魯莽行事。

若案件召開死因研訊，陪審員會決定死者的致死原因及與死亡事件有關的情況，若是非法被殺，警方會重新審視證供以決定會否作刑事檢控，同時家屬亦可基於死因庭上披露的細節及證據，決定是否作出民事索償。

律師根據影片情況評論 細節須待警方深入調查

至於該名馬路上的男子是否有機會觸犯刑責，陸偉雄指，他只能根據影片情況，從法律觀點作評論。他提出需考量行為的理據、對稱性、安全性等，而警方會深入調查案件細節，「如果（調查發現）有嚴重失誤疏忽，就符合到（被起訴）誤殺呢個門檻」，並解釋控告誤殺門檻很簡單，例如安達臣道天秤奪命工業意外中，地盤項目經理亦被控告誤殺罪。

陪審員會審視各事實 包括被告抗辯理由、鐵騎士行為

一旦被控告誤殺，將由高等法院陪審員，根據案件中的各種事實，包括被告的抗辯是否合理及對等、其他獨立證人的口供、現場客觀環境、死者當時的駕駛態度及其本身涉嫌違法的內容等，來決定案中的被告人是否有罪。

律師意見詳見下文

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，馬路上遺下一個頭盔。（鄧海興攝）