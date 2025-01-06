尖沙咀彌敦道逾90年二級歷史建築戰前唐樓　窗簷鬆脫屋宇署助移除

石屎剝落事故時有發生，其中上周五（1月3日）銅鑼灣波斯富街天降石屎磚，一名男途人「中頭獎」，一度昏迷。而在前一晚即上周四（1月2日），屋宇署接獲警署通知，指彌敦道一幢大廈外牆有物件鬆脫，或對公眾構成危險。署方隨即派員到場了解，發現涉事大廈2樓外牆有伸出物鬆脫，警方立即封鎖現場。



經風險評估後，屋宇署人員認為有關伸出物會對公眾構成即時危險，必須盡快移除。惟管理公司未能即時安排承建商處理，署方隨即安排政府承建商進行緊急工程，以吊臂起重機靠近2樓外牆，短時間內安全地將鬆脫的伸出物移除。屋宇署提醒各業主/法團要妥善保養及適時維修樓宇，保障公眾安全；如發生任何相關事故，業主可能需要負上刑事及民事責任。



上周四（1月2日），彌敦道一幢大廈外牆有物件鬆脫，屋宇署協助安排政府承建商以吊臂起重機靠近外牆，將鬆脫的伸出物移除。（屋宇署 facebook）

根據屋宇署圖片顯示，涉事為彌敦道190號唐樓，座落柯士甸道與彌敦道交界，於1932至1933年間建成，至今樓齡超過90年，被評為二級歷史建築。古物諮詢委員會資料顯示，該樓宇目前為私人擁有，為4層高騎樓式建築，其外部設計受裝飾藝術風格和新古典主義風格影響，唐樓中較為罕見。昔日業主曾在地下開設「永青餐室」，英軍水手以至日佔時期日軍都曾光顧，亦有地下抵抗組織在樓宇單位收集情報紀錄。

▼ 1月3日銅鑼灣波斯富街石屎磚擊傷男途人 ▼



上周五（3日）傍晚6時13分，銅鑼灣波斯富街70號至76號近羅素街，一幢大廈一塊約2.1米乘0.2米石屎磚從高處墮下，一名男途人被擊中頭破血流，一度陷入昏迷，由救護車送往律敦治醫院搶救，回復清醒。

屋宇署事後指，該大廈7樓外牆有石屎剝落，已聯絡部分業主代表，及即時安排政府承建商移除可能仍有鬆脫石屎的部分，以確保公眾安全。緊急工程完成後，署方會根據《建築物條例》向相關業主收取所需費用。

警方封鎖現場調查。

石屎磚擊中一名男途人子頭部，他一度陷入昏迷。