港鐵東鐵大學站14歲女墮軌獲救送院 火炭至大埔墟站服務一度暫停
撰文：凌逸德
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港鐵今（6日）午4時許表示，由於有人進入大學站路軌範圍，東鐵綫服務受阻。東鐵綫來往火炭至大埔墟站服務一度暫停，港鐵安排免費接駁巴士接載乘客。東鐵綫服務至下午約5時48分逐步回復正常。
警方表示，下午4時50分接獲港鐵職員報案，指大學站往羅湖方向月台有人墮軌。消防接報趕抵，在列車底尋獲一名女子，她半清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救，抵院時雙手掙扎需由救護員按住。現場沒有檢獲遺書。據了解，14歲女事主有情緒病紀錄，其父母已趕到醫院了解。
港鐵表示，今午約4時45分，東鐵綫一列往羅湖方向列車駛進大學站1號月台期間，車長見到有乘客墮軌，即時停車；同時，車站職員亦留意到相關情況，立即按動月台緊急掣，防止其他列車進出車站。車務控制中心隨即報警及通知消防到場。
處理事件期間，東鐵綫列車服務曾作出調整，其中來往火炭至大埔墟站列車服務一度暫停，公司安排免費接駁巴士往返沙田站至大埔墟站。事件妥善處理後，東鐵綫列車服務於下午約5時48分陸續回復正常。 初步翻查紀錄，有人從1號月台位置墮軌。港鐵會配合警方調查。
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