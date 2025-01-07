入境處巡查88處所　拘26名裝修黑工及3僱主　揭日薪$100至600不等

年近歲晚，不少市民可能會聘請裝修工人裝修、聘用清潔工大掃除等，有非法勞工或藉此機會在農曆新年前搵快錢。入境處近日打擊非法勞工，突擊巡查88個目標住宅及商戶等處所，拘捕26名非法勞工及3名僱主，所有非法勞工被捕時正在單位裝修。入境處發現非法勞工日薪約100至600元不等，全部現金出糧。但初步調查所得，並不牽涉組織或集團式經營。



入境處特遣隊高級入境事務主任蕭家輝（左二）交代案情。（翁鈺輝攝）

入境處特遣隊高級入境事務主任蕭家輝交代案情指，入境處一直密切留意與非法勞工活動相關的罪行趨勢，即時採取執法行動打擊非法勞工。經情報分析及調查後，特遣隊人員由上星期至今日，在全港多區執行一串行動打擊非法勞工，人員總共突擊巡查88個目標住宅及商戶等處所，並拘捕26名非法勞工。被捕的非法勞工主要以旅客身份入境，當中亦有持入境處擔保書人士（俗稱「行街紙」），被捕人士全為男性，年齡介乎20歲至57歲，行動人員檢獲了電鑽、雷射水平尺及卷尺等。

非法勞工被捕時正在單位裝修，初步調查所得，他們日薪大概100元至600元不等，均以現金出糧。另有2男1女涉嫌聘用非法勞工的僱主被捕，三人均為香港永久性居民，年齡介乎44歲至56歲，

入境處相信不少僱主或者市民會想在農曆新年前，為家居或者公司裝修或大掃除，服務費用固然重要，但服務提供者或者僱員是否可以合法受僱亦同樣重要。

根據香港法例，所有旅客在未經入境處處長批准前，不得從事有薪或者無薪工作，亦不得開辦或參與業務，違例者一經定罪，最高可被罰款5萬港元及監禁2年。

入境處重申，非法勞工固然要面臨刑事責任，但聘用不可合法受僱的人士同樣要面對嚴重懲罰，任何人士如聘用不可合法受僱人士，一經定罪，最高可被判監禁10年及罰款港幣50萬元。如果市民或者僱主對於僱員是否可以合法受僱有疑問的話，可以致電入境處24小時熱線2824 1551或者透過電郵、傳真或者以網上舉報違反入境條例罪行的表格，再作查詢或者舉報。入境處會繼續密切留意有關情況，積極進行反非法勞工行動，包括聯同警方或其他政府部門進行聯合行動，務求保障本地居民的就業機會。