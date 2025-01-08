車CAM︱尖沙咀男子疑心急望錯方向　衝紅燈跑過馬路遭的士撞傷

尖沙咀今日（8日）傍晚發生交通意外，一名男子遭的士撞到，頭部受傷送院。



有車CAM拍下驚險一幕。影片可見，一名身穿黑色背心、牛仔褲的男子在麼地道與漆咸道南交界，往理工大學方向跑過行人過路處，當時行人交通燈仍然是綠燈。惟男子跑上安全島後，下一段行人過路處的交通燈一直是「紅公仔」。男子疑心急不察，照樣衝刺跑出馬路，一輛的士駛至，收掣不及撞跌男子。



影片可見男子被撞一刻。（馬路的事討論區 Facebook / Denis Leung）

影片可見，男子由安全島跑出時疑「望錯方向」，只看見沒有車從右邊駛至，卻忽略汽車是從左邊而來。他衝出馬路幾步後，發現有的士由左方駛近，連忙停步欲退回安全島，惟當時的士已駛到他身邊。男子跳起嘗試躲避，惟仍遭的士撞到，發出「嘭」一聲巨響後跌於地上等待救援。

有網民觀看車cam片段後，斥責男子「車都唔睇就衝出去」；亦有人代入司機角度表示：「突然停係（喺）度/行翻轉頭都唔知點避你好」。

警方表示，今日（8日）傍晚6時09分接報，一名男子被的士撞到。救護人員到場，發現35歲男事主頭部受傷，由救護車送伊利沙伯醫院治理。