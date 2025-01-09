警搗落馬洲1000呎製毒實驗室拘3人　檢化學物品料可製$1900萬冰毒

警方於前日（7日）在落馬洲石湖圍搗破一個冰毒實驗室，並以「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪拘捕2男1女，年齡介乎46至64歲，檢獲約1.1公斤懷疑冰毒、大批製毒工具、製毒原材料、化學物品等，市值約61萬元。而警方所檢獲的製毒原材料和化學物品，估計可以生產35公斤冰毒，市值達1900萬港元。



警方於前日（7日）在落馬洲石湖圍搗破一個冰毒實驗室，並以「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪拘捕2男1女，年齡介乎46至64歲，檢獲約1.1公斤懷疑冰毒及一批製毒工具、化學物品、毒品原材料等，市值約61萬元。（黃偉民攝）

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毒品調查科高級督察何灝庭講述案情，指毒品調查科嘅人員經過深入調查，相信有販毒集團利用一個位於落馬洲石湖圍的鐵皮屋作為製毒實驗室。警方前日下午突擊搜查鐵皮屋，並截查兩男一女，懷疑與案有關。

經過搜查後，警方發現鐵皮屋為一個大約1000尺的製毒實驗室，運作約一兩個月，場內擺滿大量製毒工具和化學物品，其中包括偽麻黃鹼、二氯甲烷、乙醚等，相信用於製造冰毒。

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警員在製毒實驗室旁邊一個空置貨櫃內，檢獲約1公斤懷疑冰毒製成品。此外，經過進一步調查，警方相信該名64歲本地男子和46歲本地女子，同住製毒實驗室旁邊另一間鐵皮屋。進一步搜查後，警員在他們居住鐵皮屋內發現少量冰毒和31公斤製毒原材料。

3名被捕男女相信為朋友關係，均報稱無業，將被暫控「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪名，明日（10日）早上在粉嶺裁判法院提堂。

何強調，雖然毒販在偏遠郊外地方的鐵皮屋製毒，但由於原材料高度易燃及高腐蝕性，容易發生火警及爆炸，呼籲市民如留意到任何地方傳出強烈化學品味道或有不知名煙霧，請向警方舉報。警方強調製毒、販毒是嚴重罪行，一經定罪可以被判處終身監禁及罰款港幣500萬元，市民切勿以身試法。