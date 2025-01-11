入冬最低溫　紅磡泳客無懼寒冷天氣警告游早泳　笑言︰唔覺得好凍

正值寒冷天氣警告，天文台昨日（10日）下午4時30分更發出霜凍警告，但仍然無阻一眾有游早泳習慣的巿民，前往紅磡大環山公園外海邊暢泳。凌晨5時已有人離開「暖粒粒」的被窩，走進冰冷的海面，有游客表示：「（氣溫）同平時差唔多」、「唔覺得好凍」。



曾先生赤裸上身接受訪問，未覺寒意。

根據天文台的分區氣溫顯示，凌晨零時至早上8時半，九龍城區錄得最低溫度為9.6度。寒風撲面，但對游早泳有20年經驗的曾先生，毫不在意，沒有穿保暖泳衣，赤膊落水。他上水後表示，游了20分鐘左右：「照平時咁游，日日都游，年初一都嚟游。」過往5至6°C都試過下水暢泳。

林生跑步熱身。

林男下水暢泳。

林男下水暢泳。

另一名泳客林先生亦有約20年早泳習慣。他指今日氣溫和平時相若，沒有特別多穿衣物，笑言：「唔覺得好凍，身體接受到。」過往試過3°C低溫都照樣游早泳。他跑步熱身後，隨即下水暢泳。

天文台錄得九龍城區最低溫9.6度。（天文台圖片）

天文台稱，一股強烈冬季季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港今早天氣寒冷，截至上午8時30分，天文台錄得最低氣溫11.5度，是入冬以來的最低紀錄。

今日大致天晴，早上寒冷，日間非常乾燥，最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。