深井屯門公路掛P牌「綿羊仔」失事自炒　六旬鐵騎士昏迷送院不治

今日（11日）中午12時22分，警方接報深井屯門公路往荃灣方向，一輛掛有P牌的電單車失事「自炒」，61歲男鐵騎士昏迷不醒。救援人員到場，隨即將他送往仁濟醫院搶救，但告不治。警方正調查事故原因。



警方檢視涉事電單車。（黃偉民攝）

現場所見，涉事電單車「綿羊仔」為Yamaha Force 155，掛有暫准駕駛執照（俗稱P牌）。據了解，電單車由深井海韻花園一條支路駛上屯門公路（往荃灣方向），其間在彎位失事撞右邊石壆，鐵騎士傷重倒地，頭盔飛脫，滾在兩條行車線外。

與此同時，電單車的配件四散，車CAM的記憶盒不見了，警員在場找尋。

電單車在彎位失事。（黃偉民攝）

警員在旁邊草叢搜尋車CAM等證物。（黃偉民攝）

運輸署稱，因交通意外，由青山公路–深井段通往屯門公路（往九龍方向）的支路的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

涉事電單車掛上P牌。（黃偉民攝）

涉事電單車事後停靠路邊。（黃偉民攝）

死者的頭盔跌在兩條行車線外。（黃偉民攝）

現場路壆有軚痕。（黃偉民攝）

警方在場調查。（黃偉民攝）

警方在場調查。（黃偉民攝）

根據運輸署資料，暫准駕駛執照持有人須遵守下列各項限制：

駕駛車輛時，必須在車輛的前面及後面展示「 P 」字牌 ( 若駕駛私家車或輕型貨車時，可在擋風玻璃左邊貼上「 P 」字牌 )；駕駛電單車或機動三輪車時不得接載乘客；即使在車速限制超過每小時70公里的路段行駛，亦不得以超過每小時70公里的車速駕駛車輛；及在設有三條或以上行車線的快速公路上，不得駕駛車輛行駛最右線。

