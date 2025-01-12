車cam直擊｜西貢公路私家車落斜冒火花　甩轆撼路壆陷火海

昨（11日 ）西貢發生驚險交通意外，一輛黑色私家車在西貢公路歡泰花園對開，懷疑失控自炒猛撼路壆陷入火海。51歲男司機受傷，熱心市民上前協助其逃出車廂。今（12日）網上流出事發一刻的車cam片段，可見私家車事發前於落斜路的減速路段行駛，背景傳出煞車聲但疑未能減速，伴隨磨擦聲擦出大量火花，最終失控直撞到前方的石壆撼欄。



私家車事發前落斜路，疑未能減速，一度「磨到甩轆」擦出大量火花，最終失控直撞到前方的石壆撞欄。（Kitty Chau／車cam L（香港群組））

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根據車cam片段可見，涉事私家車沿西貢公路往西貢方向行駛，於一個落斜路的迥旋處減速路段時疑未能減速煞車，期間磨出大量火花，與路面發出磨擦聲近3秒，最終仍未能煞停，並猛撼上石壆撞欄，車輛即時冒煙甩轆。

片段中拍攝者目擊驚險一幕直呼：「嘩，黐線㗎！」。警方昨（11日）傍晚6時47分左右，警方接獲多名駕駛人士報案，指一輛黑色私家車在西貢公路歡泰花園對開，懷疑失控自炒猛撼路壆，撞欄杆路牌，其後餘波未停再剷上草叢。警方到場後一度聽到爆炸聲響，事件中一名51歲姓梁男司機受傷，他清醒由救護員送往將軍澳醫院治理。消防出動煙帽隊拖喉灌救，約半小時後將火救熄。

一輛黑色私家車沿西貢公路駛至歡泰花園對開，懷疑失控自炒猛撼路壆，其後餘波未停再剷上草叢並起火。（Facebook Billy Ching）

事發後私家車安全氣袋彈出，男司機一度被困駕駛座，血流披面，有路經市民上前協助救人，急忙大叫「着咗火啊！快啲出嚟！快啲快啲快啲！」其後司機腳步不穩地走出車廂，再躺在石壆上痛苦呻吟。

私家車全車陷入火海。（Facebook Jolin Lo）

私家車安全氣袋彈出，司機一度被困駕駛座。（Facebook Billy Ching）

司機一度被困駕駛座，安全氣袋彈出，男司機血流披面。（Facebook Billy Ching）

司機及時逃出車廂，躺在石壆上休息，熱心市民從旁照料。（Facebook Billy Ching）

受交通意外影響，西貢公路往西貢方向近清水灣道的部分行車線曾經封閉，上址一度交通繁忙。道路其後已解封。