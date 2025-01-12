東九龍行山意外增　跨部門活動宣揚安全意識　處長：勿為打卡冒險

警務處東九龍總區，今日（12日）在啟德車站廣場舉行「山友同行計劃頒獎典禮暨嘉年華」，設有多個嘉年華攤位，吸引過千名市民到場參與。 「山友同行計劃」聯合香港消防處、政府飛行服務隊、漁農自然護理署、民眾安全服務隊和多個山嶺活動團體，共同宣傳山嶺活動安全，提升市民對戶外活動的安全意識，減少意外發生。 警務處處長蕭澤頤致辭時，呼籲無論是本地或遊客，親近大自然時候都要小心為上。



警務處東九龍總區，今日（12日）在啟德車站廣場舉行「山友同行計劃頒獎典禮暨嘉年華」，設有多個嘉年華攤位，吸引過千名市民到場參與。 （警方圖片）

警務處處長蕭澤頤表示，「山友同行計劃」自2022年推出以來，一直致力於提高市民對行山安全的意識，鼓勵結伴同行並使用HKSOS應用程式。隨着疫情過去、市民對健康體魄的追求及香港深度遊的興起，到戶郊外活動的市民及旅客大增。

警務處東九龍總區接獲的郊外求助個案，從2023年的161宗，上升至2024年的202宗，包括迷路、身體不適、受傷及失蹤，當中涉及遊客的個案由29宗升到56宗，上升93%。意外主要原因，包括輕信網上行山攻略而高估個人能力、在危險地方拍照打卡、獨自行山或在惡劣天氣下行山及缺乏應急用品。

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蕭澤頤表示，希望傳遞一個重要信息：「就係無論係本地人定係遊客，親近大自然嘅時候都要小心為上。」呼籲大家結伴出行，量力而為，同時要做好充分準備。「記住唔好為咗喺社交媒體上打卡而去危險嘅地方，唔能夠盡信網上未經驗證嘅所謂行山攻略。」他建議通民下載及使用HKSOS app，做好預防措施，真正安全地享受大自然，避免不必要風險。

蕭澤頤表示，過去兩年「山友同行計劃」舉辦了校際野外定向比賽和山藝訓練課程，委任了200多名學生成為山友同行大使。2024年更舉辦多場活動， 包括與小紅書網民及港漂學生與警方一起行山的活動，並利用參與者在社交平台的真實分享，令更多人留意山野安全的資訊。2024年年尾，更舉辦了線上「山友同行行山比賽」，吸引55個隊伍、超過240人參與比賽。比賽由中國移動香港提供技術支持，支援比賽路線上的打卡平台，大大提升了比賽的參與度及趣味。

警務處東九龍總區，今日（12日）在啟德車站廣場舉行「山友同行計劃頒獎典禮暨嘉年華」，設有多個嘉年華攤位，吸引過千名市民到場參與。出席者亦有藝人劉穎鏇（右二）。 （警方圖片）

蕭澤頤在典禮上，聯同漁農自然護理署、政府飛行服務隊、民眾安全服務隊、消防處的代表，頒發「山友同行行山比賽」獎牌及禮品予得勝隊伍。警方表示，未來將繼續與其他政府部門、紀律部隊和相關團體合作，利用科技和定期舉辦跨部門活動，進一步提高市民的行山安全意識。

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