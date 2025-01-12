華貴邨華愛樓再停電　3升降機停用居民叫苦　民政開臨時庇護中心

薄扶林華貴邨華愛樓，上周四（9日) 電錶房失火，大廈及一間日間護老中心受影響，一度停電。及至今（12日）午3時許，據悉華愛樓5至20樓因跳掣再度停電，且3部升降機停用，有居民亦指沒有食水供應。南區區議員張偉楠在facebook指，華愛樓仍是臨時電力的供應，故供電量未能達到正常最大的負荷；晚上8時左右，張偉楠指單位電力陸續恢復當中，惟電梯服務仍在暫停。



現場消息指，大廈內3部升降機沒有損壞，只是受跳掣影響，暫時停止運作，要待作詳細檢查才開放使用。現場及網上圖片可見，有半座受停電影響漆黑一片；水務署亦已派出水車，為受影響住戶提供緊急臨時食水。

華貴邨華愛樓因跳掣再度停電。（陳浩然攝）

為維持大廈電力系統穩定，區議員張偉楠呼籲所有住戶，如非必要，盡量避免使用大功率的電器，避免超出負荷而跳掣。張偉楠又指，南區民政事務處因應華愛樓停電事故，今晚已開放華貴社區會堂（奇力灣華貴邨華貴社區會堂）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。

有居民因停電停水叫苦連天，有人在網上表示「啲老人家點算好？尤其啲獨居老人，在無人幫助之下點過日子？希望知道附近鄰居係長者的邨友多加留意給予幫助，希望關愛隊所掌握的資料同資源可以起到作用。」

有半座大廈受停電影響漆黑一片。（facebook／華貴友里 Winnie Lo）

大廈內3部電梯均停止運作。（陳浩然攝）

水務署派出水車協助居民。（陳浩然攝）

上周四（9日) 早上11時34分，薄扶林華貴邨華愛樓地下一個電錶房起火，並傳出爆炸聲。消防員到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，最終於11時54分救熄。事件中無人受傷，毋需疏散，火警原因有待調查。

大廈電梯一度受影響停止運作，人員其後以後備電源恢復電梯供電，惟華愛樓地下一間日間護老中心受影響停電，中心內一片昏暗，港燈人員到場調查。

▼1月9日華貴邨華愛樓電錶房起火▼



華愛樓地下一間日間護老中心受影響停電，中心內一片昏暗。（黃偉民攝）

薄扶林華貴邨華愛樓地下一個電錶房懷疑發生爆炸，據報現場一度起火及傳出爆炸聲。（黃偉民攝）