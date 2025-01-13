大埔乘客拒摺起嬰兒車上巴士疑推車長　九巴：對暴力行為予以譴責

大埔昨日有九巴車長遇襲。一名女車長在大埔中心巴士總站，疑因勸阻男乘客將嬰兒車直接枱上巴士不果，被對方施襲。巴士公司回覆稱，該名乘客兩度欲登車被阻，涉嫌推跌女車長致受傷。九巴對有關暴力行為予以譴責，強調車長及站長為公眾安全著想，有權向乘客發出指示。



車長倒地，涉事BB車及家長仍在現場。(網上圖片)

九巴今日（13日）回覆查稱，周日（12日）晚上近10時，一輛九巴72X線由旺角（柏景灣）駛至大埔中心總站時，有登車乘客就嬰兒車問題與車長爭執，車長隨即向站長求助。其後另一輛72X線駛至，該名乘客打算攜帶嬰兒車改乘該輛巴士時亦被車長勸止，車長懷疑被推跌受傷，外勤人員報警處理，車長須送院治理。

九巴譴責一切對車長的暴力行為，會配合警方調查事件， 並提醒乘客，根據《乘客須知》，攜帶嬰兒車的乘客須將嬰兒車摺妥及把嬰兒車放於巴士的合適位置（兒童輪椅除外）；車長及站長為公眾安全著想，有權向乘客發出指示。

救護車到場處理傷者傷勢。(網上圖片)

事發於昨日（12日）晚上10時04分，警方接獲報案，指一名男子襲擊車長。涉案男子姓曹38歲；巴士女司機姓溫46歲。兩人因嬰兒車摺疊問題而產生爭執，期間女司機被人用手推跌倒，後頭受傷，由救護車送往那打素醫院治理；男子則涉嫌「普通襲擊」被拘捕。

事件被目擊者拍攝並張貼上網，據該網民指，事件起因為一名男乘客聲稱「收唔到架BB車」，遭到巴士車長拒絕登車而引發。發文者稱「司機唔俾佢上，跟住佢鬧個司機。司機就話唔開車，另一架72X到咗之後，佢嗰一家人都諗住上車。女司機攔住母女上車 ，男乘客就郁手推個女司機，司機就瞓低咗喺地下。ps: 女司機跌落地下嘅時候，聽到佢個頭撼咗落地下、都好響下。」

聲稱男事主家姐的匿名帖文，轉眼即刪除。

帖文引來網民熱議，一面倒指男乘客不是：「收唔到架BB車就搭的士啦！香港搭巴士要收好架BB車先俾上巴士㗎」、「其實為咗唔摺架bb車而推跌人惹官非，真係痴」、「個細路睇住呀爸推人，身教👍🏻上唔到咪坐的士囉」，亦有網民清醒地再指出：「但係搭的士都係要摺車」、「收唔到就推返屋企啦」。