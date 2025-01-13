警屯門打擊三合會 放蛇搗非法娛樂場所拉毒販 69人落網最細13歲
屯門警區自去年11月起，展開代號「夜霧」的行動，派出探員喬裝顧客，在區內娛樂場所及搜證後，本月「收網」搗破多個非法娛樂場所，包括無牌酒吧、按摩院和賭場，並揭發有毒販透過社交平台出售毒品，同時利用電子支付工具洗黑錢。行動中警方拘捕69人，並檢獲大批賭具、賣淫工具、大麻、氯胺酮（K仔），以及大量酒精飲品。被捕人當中年紀最小的僅得13歲。
屯門警區反三合會行動組第一隊高級督察馬程浩表示，該警區刑事部深入調查及情報分析，發現區內三合會變得低調，以逃避警方執法。他們會透過網上社交平台兜售毒品，並利用租金較低、有隱蔽性的工廈、舊式唐樓營運非法場所，包括賭場及無牌按摩院。同時，不法分子警覺性高，亦提高警方執法難度。
警方於是自去年11月起，派探員喬裝顧客，在區內娛樂場所搜集情報，鎖定多名涉及非法活動的三合會目標人物，以及多個無牌娛樂場所。行動中探員亦喬裝毒品買家，經社交平台與屯門區內毒品賣家交易，其間發現毒販會用不同電子支付工具向潛在買家販賣毒品，以清洗犯罪得益。
警方屯門警區刑事部總督察沈灝旻指，探員經調查後見時機成熟，遂於今年1月8至10日「收網」，聯同屯門警區特別職務隊、屯門和青山分區軍裝部人員，搜查區內多個處所，拘捕34男35女，年齡介乎13至76歲，當中包括5名非華裔男子和2名非華裔女子，據知均為持行街紙的越南籍人士。被捕人分別涉嫌藏毒、販毒、自稱三合會會員、經營賭場、在賭博場所內賭博、洗黑錢、協助經營色情場所、經營無牌按摩院等。
屯門警區反三合會行動組第一隊督察黃嘉鴻表示，行動中警方共搗破2個非法賭場、一個無牌酒吧和6間無牌按摩院，檢獲各式賣淫設備及工具、賭具、現金和籌碼、大麻、K仔，以及逾100支和500罐酒精飲品。
黃嘉鴻指出，今次搗破的場所多位於工業大廈。警方強調工廈不可用作非工業用途，若非法將工廈單位改作娛樂用途會違反地契，亦有嚴重安全隱患，一旦發生火警或其他緊急情況，會危及附近市民的生命安全。他表示，地政總署會根據警方提供的資料，向相關業主執法，包括發出警告信要求業主盡快在限期內糾正用途，否則當區可在土地註冊處釘契。黃表示，警方會繼續與其他政府部門合作，對非法活動果斷執法。
沈灝旻稱，是次行動相信已成功打擊活躍於區內的犯罪團夥，堵截三合會收入來源。他指出，打擊三合會犯罪集團及有組織罪行，一向是警務處處長首要行動項目之一，警方會以零容忍態度，持續打擊三合會的暴力及非法活動零容忍態度。
販運危險藥物屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪最高可判罰款500萬元及終身監禁。另由於警方在行動中發現毒販會利用電子支付工具洗黑錢，故提醒市民切勿租、借或賣出戶口予他人，否則亦有可能觸犯洗黑錢罪，一經定罪最高會被判罰款500萬元及監禁14年。