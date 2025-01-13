警屯門打擊三合會　放蛇搗非法娛樂場所拉毒販　69人落網最細13歲

屯門警區自去年11月起，展開代號「夜霧」的行動，派出探員喬裝顧客，在區內娛樂場所及搜證後，本月「收網」搗破多個非法娛樂場所，包括無牌酒吧、按摩院和賭場，並揭發有毒販透過社交平台出售毒品，同時利用電子支付工具洗黑錢。行動中警方拘捕69人，並檢獲大批賭具、賣淫工具、大麻、氯胺酮（K仔），以及大量酒精飲品。被捕人當中年紀最小的僅得13歲。



警方在屯門搗破多個非法娛樂場所，檢獲賭具、賣淫工具、酒精飲品及現金等。（左朗星攝）

屯門警區反三合會行動組第一隊高級督察馬程浩表示，該警區刑事部深入調查及情報分析，發現區內三合會變得低調，以逃避警方執法。他們會透過網上社交平台兜售毒品，並利用租金較低、有隱蔽性的工廈、舊式唐樓營運非法場所，包括賭場及無牌按摩院。同時，不法分子警覺性高，亦提高警方執法難度。

警方派出探員喬裝顧客，在屯門區內娛樂場所「放蛇」搜集情報，搗破多個非法娛樂場所，檢獲賭具、賣淫工具、酒精飲品及現金等。（左朗星攝）

警方於是自去年11月起，派探員喬裝顧客，在區內娛樂場所搜集情報，鎖定多名涉及非法活動的三合會目標人物，以及多個無牌娛樂場所。行動中探員亦喬裝毒品買家，經社交平台與屯門區內毒品賣家交易，其間發現毒販會用不同電子支付工具向潛在買家販賣毒品，以清洗犯罪得益。

警方派出探員喬裝顧客，在屯門區內娛樂場所「放蛇」搜集情報，搗破多個非法娛樂場所，當中大多位於工業大廈內。（左朗星攝）

警方屯門警區刑事部總督察沈灝旻指，探員經調查後見時機成熟，遂於今年1月8至10日「收網」，聯同屯門警區特別職務隊、屯門和青山分區軍裝部人員，搜查區內多個處所，拘捕34男35女，年齡介乎13至76歲，當中包括5名非華裔男子和2名非華裔女子，據知均為持行街紙的越南籍人士。被捕人分別涉嫌藏毒、販毒、自稱三合會會員、經營賭場、在賭博場所內賭博、洗黑錢、協助經營色情場所、經營無牌按摩院等。

屯門警區反三合會行動組第一隊督察黃嘉鴻表示，行動中警方共搗破2個非法賭場、一個無牌酒吧和6間無牌按摩院，檢獲各式賣淫設備及工具、賭具、現金和籌碼、大麻、K仔，以及逾100支和500罐酒精飲品。

警方在屯門搗破多個非法娛樂場所，拘捕69人，檢獲賭具、賣淫工具、酒精飲品及現金等。屯門警區反三合會行動組第一隊督察黃嘉鴻（左起）、刑事部總督察沈灝旻和反三合會行動組第一隊高級督察馬程浩交代案情。（左朗星攝）

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黃嘉鴻指出，今次搗破的場所多位於工業大廈。警方強調工廈不可用作非工業用途，若非法將工廈單位改作娛樂用途會違反地契，亦有嚴重安全隱患，一旦發生火警或其他緊急情況，會危及附近市民的生命安全。他表示，地政總署會根據警方提供的資料，向相關業主執法，包括發出警告信要求業主盡快在限期內糾正用途，否則當區可在土地註冊處釘契。黃表示，警方會繼續與其他政府部門合作，對非法活動果斷執法。

沈灝旻稱，是次行動相信已成功打擊活躍於區內的犯罪團夥，堵截三合會收入來源。他指出，打擊三合會犯罪集團及有組織罪行，一向是警務處處長首要行動項目之一，警方會以零容忍態度，持續打擊三合會的暴力及非法活動零容忍態度。

警方在屯門搗破多個非法娛樂場所，拘捕69人，檢獲賭具、賣淫工具、酒精飲品及現金等。屯門警區反三合會行動組第一隊督察黃嘉鴻（左起）、刑事部總督察沈灝旻和反三合會行動組第一隊高級督察馬程浩交代案情。（左朗星攝）

販運危險藥物屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪最高可判罰款500萬元及終身監禁。另由於警方在行動中發現毒販會利用電子支付工具洗黑錢，故提醒市民切勿租、借或賣出戶口予他人，否則亦有可能觸犯洗黑錢罪，一經定罪最高會被判罰款500萬元及監禁14年。