啟德地盤冧棚｜警：案情嚴重交重案組跟進　檢視有無人需負刑責

位於承昌道啟德發展區的啟德新急症醫院地盤今日（13日）發生嚴重工業意外，腫瘤科大樓一幅60米乘20米的巨型棚架倒塌，當時棚架上有至少6名工人工作。事件導致至少11名工人受傷，包括棚上及被棚架擊中的工人，據悉當中4人情況危殆。



警方及消防晚上交代案情，消防表示花約一小時救援；警方則指，基於案件嚴重，東九龍總區重案組接手調查，會聯同有關政府部門進行多方位及深入調查，亦會檢視有無人需要負上刑事責任。



意外後，一名有繫安全繩的女工人被夾於多條棚竹之間，原本所戴粉紅色頭盔亦甩脫。（讀者提供圖片）

高級消防隊長陳振維表示，消防處於下午約4時接報，承昌道一地盤有棚架倒塌，消防處約3分鐘後到場，調派14輛消防車及17輛救護車，共出動65名消防及救護人員，並派出災難應變救援隊到場。

現場為15層高啟德新急症醫院腫瘤科大樓，約60米乘20米的棚架倒塌，11名傷者當中一人被困。消防先將沒有被困的10人帶到安全位置；被困傷者則掛在倒塌的棚架上，離地約5米，消防災難應變救援隊架設安全繩吊運傷者，再用抬床送到安全位置，歷時約一小時；另有約70人在消防到場前自行疏散。

消防救出所有傷者後在現場搜索，並拆除倒塌的棚架，確保無人被壓住，現已完成搜索，確認無人被困。

啟德承昌道啟德發展區新急症醫院地盤1月13日有巨型棚架倒塌，11名工人受傷。警方東九龍總區重案組高級督察李嘉偉（左起）、消防處高級消防隊長陳振維及高級救護主任陳家騏交代救援情況。（左朗星攝）

高級救護主任陳家騏表示，傷者當中兩人傷勢嚴重，主要傷勢是骨折；其餘9人主要身體多處擦傷。救護員在現場為傷者初步分流及治理後，用6輛救護車將5人送到伊利沙伯醫院、6人送到聯合醫院，所有傷者送院時清醒。

據政府新聞處回覆傷勢時表示，5名傷者被送往聯合醫院，其中1名47歲男子、2名分別53歲及50歲女子，均情況危殆、1男1女則情況穩定；另有6名傷者被送往伊利沙伯醫院，1名61歲女子情況危殆、1男情況嚴重、1男情況穩定、3男已經出院。

另一名繫安全繩的女工人被困在棚架下，身體及頭部卡在沙泥間。（香港建造業總工會提供）

警方東九龍總區重案組高級督察李嘉偉表示，下午4時02分接獲999報案，指啟德發展區承昌道啟德新急症醫院地盤有棚架倒塌。初步調查發現，事發時有工人在棚架工作，7男4女工人受傷，警方到場後迅速協助傷者送院。基於案件嚴重，東九龍總區重案組接手調查，會聯同有關政府部門進行多方位及深入調查，亦會檢視有無人需要負上刑事責任。

至於有傳事發時懷疑有重型機器撞到棚架，導致棚架倒塌，李嘉偉稱棚架倒塌原因是警方調查方向之一；警方亦會與勞工處及其他政府部門，檢視涉事地盤是否適合繼續辦工。

啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷，其中一人被困在棚架上（紅圈示），有消防員游繩施救。（讀者提供）

醫院管理局發言人表示，意外發生於新急症醫院地盤其中一棟大樓，工程承建商為中國建築工程（香港）有限公司，當時正進行幕牆後期工程。已要求工程承建商徹查事件成因，並盡快向醫管局提交報告，避免再發生類似意外。有關地盤會暫時停止棚架工作的工序，醫管局會保留追究工程承建商責任的權利。

意外中的傷者受僱於地盤工程承建商，已被送往公立醫院治療，醫管局向所有傷者致以慰問，會為傷者提供適切的治療。

▼1月13日．事發現場情況▼

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▼1月13日．傷者送院情況▼