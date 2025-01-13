大澳山火｜火勢中午受控　焚燒22小時後下午終大致救熄

風高物燥下，香港多處發生山火。其中昨（12日）午4時半左右大澳獅山的山火，今日（13日）中午12時30分受到控制，消防員一直疲於奔命撲火，政府飛行服務隊亦派直升機投擲水彈協助灌救。及至今日下午約2時20分，山火終大致被救熄，消防停止動員。



消防處在facebook表示，過去週末接獲多區數十宗山火報告。（消防處fb圖片）

昨日（12日）下午4時51分，大澳天利苑對開的獅山、近華光古廟附近發生山火，一度出現兩條長約100米火線。政府飛行服務隊（GFS）直升機協助投擲水彈滅火。至今日（13日）早上9時40分仍有3處火頭，每處面積約2米乘2米；至11時15分又增加至5處火頭，每處5米乘5米，消防員用山火拍、背泵和手鋸撲救。

消防處較早前在facebook表示，過去周末接獲多區數十宗山火報告。消防處、政府飛行服務隊、漁護署、民安隊等各個政府部門的共同努力，撲滅山火。

昨日（12日）大澳山火位置濃煙四起，席捲半空。（吳美松攝）

元朗山火｜雞公嶺火波及牛潭尾路及壆圍 現40及20米火線漫天灰燼

元朗山火｜雞公嶺多處起火冒煙 民安隊冒寒登山 以山火拍助撲火

消防處呼籲市民如遇上山火，請保持鎮定：

🔹觀察山火蔓延方向，避免向山火同一方向逃生

🔹選擇植物較稀疏的地方走避

🔹記下山火位置，在安全情況下報警求助

🔹即使山火在前方遠處，仍應馬上折返離開