藍田連德道挖泥車滾下壓垃圾車釀3傷　乘客被困近3小時獲救送院

藍田連德道近康華苑一處斜坡鞏固工程發生工業意外。今日（14日）上午9時41分，一架挖泥車疑失平衡由斜坡上滾下，撼爛臨時隔音屏障和圍網等，再壓中食環署外判垃圾車的車頭。兩車司機獲救送往聯合醫院，惟垃圾車乘客腳部被夾困在車中。垃圾車乘客被困近3小時，中午時份終由消防救出，送往聯合醫院治理。



垃圾車乘客被困3小時獲救送院。（黃偉民攝）

乘客獲救時面露痛楚神情。（黃偉民攝）

上午11時許，消防處的災難應變救援車駛至垃圾車旁邊，又召來大型吊臂車協助，將墮下的挖泥車吊起。中午12時37分消防員將被困近3小時的垃圾車乘客救出，由救護車送往聯合醫院治理。

垃圾車乘客被困，消防員設法將他救出。（黃偉民攝）

挖泥車滾下撼爛圍板壓中垃圾車

現場是藍田連德道一處斜坡鞏固工程，由土木工程拓展署外判予承辦商處理。事發時一部挖泥機疑失平衡由平台跌落20米下，撞隔音屏障，將它推下再壓住垃圾車。南亞裔垃圾車司機和葉姓挖泥車司機清醒，被救出後送往聯合醫院；垃圾車乘客左腳被困在車廂，消防正進行拯救。

有途人行經見狀，驚道：「上面跌咗架泥頭車落嚟呀！咁得人驚嘅！嘩！咁大劑嘅，有冇壓到人呀？」

大型吊臂車到場協助。（黃偉民攝）

運輸署稱，因道路事故，連德道（來回方向）近康華苑的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

大批消防員在場拯救。（黃煦緻攝）

消防災難應變救援隊人員走入垃圾車駕駛室拯救傷者。（黃煦緻攝）

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挖泥車連同圍網壓住垃圾車。（網上圖片）

工權會對於昨日啟德地盤大型棚架倒塌後，不足一天又再發生大型工業意外，深感擔憂及關注，職員已分別到達出事地點視察及前往醫院嘗試協助傷者，祝願各人早日康復。

工權會指地盤重型機械翻側事故的常見成因包括工地地面不平、太斜，位置太接近孔洞或斜坡邊緣，以及機械臂過度伸延等，促請勞工處徹查及公佈是次意外原因，以杜絕同類意外。