有片｜旺角藥房收疑$500偽鈔　店員「趕客」　持鈔男：唔收畀返我

旺角一間藥房今日（14日）懷疑遇上「假鈔黨」，機警店員眼利揭發500元假大牛，將「男顧客」趕出店外。案發一刻天眼片段在網上瘋傳，可見店員「人肉驗鈔」後即時察覺有異，喝罵：「你係咪玩嘢呀？」其後怒極爆粗、持沙嗲魚串包將「顧客」趕走；有人疑心虛，面對勇悍店員顯得百口莫辯，詞窮頻呼：「你唔收畀返我‥‥‥」據了解，涉事男子用懷疑500元偽鈔，購買兩包各10元的沙嗲魚串；店方未有報警。



旺角一間藥房收到一張懷疑500元偽鈔。（網上圖片）

據藥房閉路電視片段可見，事發在今早（14日）近11時，一名男店員坐在櫃枱玩手機期間，一名黑衣男子手持一包沙嗲魚串貨物走近，並遞出一張鈔票付款。店員收錢後「甩一甩」鈔票、又反轉查看背面，再舉起鈔票以燈光照射檢驗。

僅僅約5秒「人肉驗鈔」後，店員已察覺鈔票有異，隨即折返原位，拿起該名「顧客」欲購買的沙嗲魚串包，爆粗兼作勢打向黑衣男，連斥對方：「係咪玩嘢呀？」黑衣男冷靜回道：「（鈔票）我屋企人畀我㗎喎！呢張有問題咩？」店員再看鈔票後，拿着沙嗲魚串包拍向黑衣男頭部，再爆粗怒罵對方。

黑衣男向店員遞上一包沙嗲魚串。（受訪者提供片段截圖）

面對店員的連珠炮發，黑衣男不斷回應稱「唔係（玩嘢）」，然後並要求店員：「你500蚊唔收你畀返我吖！」店員聞言更怒火中燒，走出櫃枱逼近黑衣男身邊，大叫：「X你老母！」、「你搵食行遠啲」，期間曾出手推了黑衣男一下，再「起飛腳」踢中其左邊身體，邊拍打邊喝罵將黑衣男趕出店外。黑衣男被趕走期間，仍不忘繼續討回鈔票，反指：「嘩，咁X惡嘅！」

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涉事片段吸引大批網民觀看。有人笑言偽鈔男「好意思話要攞返」該張偽鈔，亦有人質疑若店舖收到偽鈔，可以報警求助，不應動手。

涉事黑衣男在旺角一間藥房企圖用偽鈔買沙嗲魚串包，被店員揭發趕走。（網上圖片）

警「辨鈔四式」教分辨假銀紙

過去本港多次出現500元偽鈔，警方形容相關偽鈔質素差劣，是以一般噴墨打印機印製，市民只需一至兩秒可憑肉眼及手感分辨真偽，並教市民「辨鈔四式」以分辨鈔票真偽：

第一式：移動鈔票，看看鈔票右上角的圖案會否變色，及圖案内的光紋會否移動。

第二式：照照鈔票有沒有內藏一條金屬線，及金屬線上的銀碼與鈔票的面額是否吻合。

第三式：摸摸鈔票有沒有凹凸手感：

第四式：留意鈔票有沒有水印。

警方提醒，市民如果懷疑自己收到偽鈔，應該立即交給警方或銀行處理，切勿試圖再次使用。