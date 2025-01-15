3黑幫男葵青區偷電單車　涉5宗案被捕　警方起回失車檢獲牛肉刀

警方拘捕3名有黑社會背景的男子，涉嫌與葵青區最少5宗偷車案有關，並檢獲牛肉刀等物品。警方相信歹徒以偷來的車輛干犯其他案件，提醒車主要妥善鎖車，免招損失。



警方檢獲牛肉刀及有紅油的針筒。（黃學潤攝）

警方展示檢獲的證物。（黃學潤攝）

警方檢獲3支注有油漆的針筒。（黃學潤攝）

警方葵青警區反三合會行動組督察何煒健簡報案情稱，葵青警區於1月10日及11日，接連發生5宗偷車及車內盜竊案，犯案地點以電單車車位（俗稱骨位）和大廈後巷為主。警方接報調查，迅速鎖定目標人物，並於過去兩天在旺角及葵青區拘捕3名男子，並尋獲3部失車，在當中一部車的尾箱檢獲一把牛肉刀、一罐紅油及3支裝有紅油的注射器。警方相信歹徒偷車後，駕駛失車干犯其他罪行，如刑事毀壞或暴力罪行。

葵青警區反三合會行動組督察何煒健提醒巿民，妥善保管隨身財物和車輛。（黃學潤攝）

被捕人32至43歲，有黑社會背景，他們涉嫌「擅自取用運輸工具」、「藏有攻擊性武器」、「車內盜竊」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」被捕，目前被扣留作進一步調查。

何煒健提醒巿民，年近歲晚，賊人目標不單只是隨身物品，也包括容易被盜取的電單車。他建議車主不要停泊在沒有閉路電視裝置的地方；即使短暫停留亦要鎖車；使用良好的鎖車工具，安裝GPS（全球定位系統）以便迅速鎖定失車位置，提供尋回失車的機率。