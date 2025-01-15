尖沙咀警署搶槍｜涉窺淫搶槍休班警黑布蒙頭送院　頸部有紅印

尖沙咀警署發生搶槍案，一名隸屬警察總部休班警今午（15日）涉偷拍女子裙底被捕，遭押返警署後搶去一名同袍的佩槍。事件中兩名警員受傷送院。至晚上7時左右，涉嫌「企圖搶掠」及「窺淫罪」被捕的疑犯亦黑布蒙頭、鎖上手銬，由警員押上救護車送院治理。



據了解，被補人因對自己的行為感到非常後悔，所以企圖搶槍自殺。



尖沙咀警署發生搶槍案，涉案休班警被捕後鎖上手銬、黑布蒙頭被送院治理，頸上有紅印。（梁偉權攝）

警方表示，今日下午接報指，一名35歲女子於尖沙咀區一扶手電梯上，懷疑被一名男子偷拍。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「窺淫罪」拘捕該名39歲男子，並將其帶回警署接受調查。其後，該名被捕男子懷疑於警署內，突然企圖搶去一名男警務人員的配槍，他隨即被人員制服及拘捕。

其間，兩名男警務人員在制服被捕男子時受傷，被捕人亦受傷，3人均清醒被送往醫院治理。

尖沙咀警署發生搶槍案，兩名警員手部受傷送院。（梁偉權攝）

經進一步調查，涉案男子涉嫌「企圖搶掠」及「窺淫罪」被捕，他現正被扣留調查。案件交由油尖警區重案組跟進。

警方證實，被捕男子為一名休班警務人員。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

尖沙咀警署發生搶槍案。（曹德熙攝）

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