九龍灣車禍｜行車證及車保文件曝光證未過期　女友盼警作公正判斷

九龍灣宏基街於1月3日發生涉及電單車的奪命車禍，根據當時車cam影片及閉路電視片段，27歲黃姓鐵騎士阿Ken駕電單車於上址行駛，當時後方有閃燈交通鐵騎尾隨，遇上一名在路中心攔路的休班海關人員，關員的手部與鐵騎士頭盔曾擦撞，其後頭盔飛脫，鐵騎士繼而撞柱身亡。



《香港01》最新取得姓黃死者的行車證及車保副本，亦與其女朋友取得聯絡，她澄清男友的行車證及保險均未有過期。事隔半月，她與黃男的媽媽心情仍未能平復，並希望警方能就事件嚴正執法及作出公正判斷。



《香港01》取得最新的行車證及車保副本，證實九龍灣車禍中涉事電單車及死者均有有效行車證及車保。（讀者提供）

肇事電單車的行車證及車主保險副本顯示，行車證期限至2025年4月1日，即尚有數個多月才到期；保險則已於去年12月4日續期至2025年12月3日，即保險有效期至今年底。黃男的女朋友梁小姐亦作出澄清，指有印象記得男友叫她幫忙將行車證過膠，而在男友出事後，她翻查彼此的對話紀錄，亦確定男友於去年12月23日叫她幫忙到太子將行車證過膠。

黃男的女朋友強調，印象中男友曾稱要處理保險事宜，但事發後她翻找住所時，最初未有見到保險文件，故無法確定肇事電單車的保險情況，直至朋友稱文件可能是電子檔，她隨即檢查男友的手機，終於找到pdf檔案的副本，以及男友與保險公司的對話紀錄。電單車行隨後協助與保險公司取得聯絡，確認有關資料，並已將保險仍有效的資料轉交警方。

九龍灣宏基街1月3日發生致命車禍，電單車27歲姓黃鐵騎士當場死亡，其女友梁小姐1月6日接受《香港01》訪問，形容男友為人溫柔，是她的「靈魂伴侶」。（陳浩然攝／資料圖片）

事發至今已近半月，梁小姐提及男友時仍不禁哽咽，形容其情緒「好穩定咁樣崩潰」，工作時每當想起他時，「每隔一段時間我要出去平靜一下先 」。而男友的媽媽的情緒亦未平復，喪子後無法工作，「佢本身係接咗份job嘅，但係佢都推咗」。

對於今次事件，她坦言對外界揣測感到無力，現時已沒在看網上言論，「就算有行車證有保險，又話佢超速，根本就冇證據話佢超速過，根本都冇證據話個警察係追緊佢，但係啲人不斷咁樣揣測，我已經冇睇任何評論」。她又稱，男友只是普通市民，希望警方能代入親友角色，如果是自己親屬無辜離世，亦會想討回公道，如今她只希望警方能嚴正執法，作出公正判斷。

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，圖為他生前參加車聚的照片，相中並非涉事電單車。（死者友人提供）

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡；涉於路中「攔車」的海關事後涉嫌「干預汽車」被捕，獲准保釋候查。（資料圖片/梁偉權攝）

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，遺體以白布覆蓋，警員在場調查。（資料圖片/梁偉權攝）