上水劫金舖｜5匪劫$150萬金飾　警掩石屋拉1男　起回10件金鈪金鏈

上水新豐路昨日（15日）發生搶劫案，4名蒙面賊人闖入「南豐珠寶」打破首飾櫃及劫走一批金器後，登上黑色寶馬私家車逃去。惟賊車其後在梧桐寨迴旋處，撞到另一輛私家車，3名賊人向嘉道理農場方向逃去。消息指，警方在賊車上檢獲通緝人士搶劫時所穿的衣服，並在附近山坡檢獲5隻金手鈪。警方根據情報掩至八鄉匪徒藏身的一間兩層高、每層約700呎的石屋，拘捕涉案23歲巴基斯坦籍男子，並在地上發現5條被盜的金鏈。據知賊人搶去86件金飾，約值150萬元。



賊人搶劫金舖過程

消息指，昨晚約6時30分，被捕23歲巴籍男及3名同黨戴上頭套及手套落車後，衝入金舖，在外接應的車手1則駕駛賊車停在金舖對面。賊人打爛金舖的陳列櫃，30秒內搶走店內的珠寶金飾，搶得財物後立即登車輛逃走。當時金舖內有4名員工及2名顧客，其間有人按動警鐘，店內沒人受傷。

賊車遺賊人搶劫時穿着的衣服 警山坡檢獲5隻金手鈪

惟同晚約6時55分，賊車在案發地點11公里外的林錦公路近梧桐寨迴旋處與另一輛私家車相撞，賊人落車後經不同的方向往山坡逃去。警方隨後搜查車輛時發現了被捕人及3名同黨搶劫時穿着的衣服，並在附近山坡檢獲5隻金手鈪。

寶馬賊車（左）於大埔梧桐寨迴旋處撞到另一輛私家車。(王譯揚攝）

寶馬賊車（左）於大埔梧桐寨迴旋處撞到另一輛私家車。

警掩兩層高石屋拘捕一名23歲巴基斯坦籍男子

其後警方根據情報掩至匪徒藏身的一間兩層高、每層700呎的石屋，該處與賊車撞車現場僅相距1.8公裡。警方在藏身地點外拘捕23歲巴基斯坦籍男子，同時在地上發現5條金鏈。而被捕人所穿的褲與閉路電視拍攝到手持錘子的劫匪相符。

▼上水金舖劫案▼

櫥窗飾櫃玻璃被砸碎，門口金飾被搜掠。（王譯揚攝）