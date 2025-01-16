尖沙咀警署搶槍｜休班警被暫控偷拍及企圖無牌管有槍械　周五提堂

尖沙咀警署昨日 (15日) 發生搶槍案，一名隸屬警察總部的休班警，涉嫌偷拍女子裙底被捕，遭押返警署後企圖搶去一名同袍的佩槍。事件中，兩名男警在制服疑犯時受傷，被捕男子亦受傷，3人均清醒送院。



警方今日 （16日）表示，經調查及徵詢法律意見後，該名男子已被暫控一項「非法拍攝及觀察私密部位」罪及一項「企圖無牌管有槍械」控罪。案件將於明日（17日）在九龍城裁判法院提堂。



尖沙咀警署昨日（15日）發生搶槍案，涉案休班警被捕後鎖上手銬、黑布蒙頭被送院治理，頸上有紅印。（梁偉權攝）

事發昨日（15日）下午，警方接報指一名35歲女子於尖沙咀區一扶手電梯上，懷疑被一名男子偷拍。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「窺淫罪」拘捕該名39歲男子，並將其帶回警署接受調查。其後，該名被捕男子懷疑於警署內，突然企圖搶去一名男警務人員的配槍，他隨即被人員制服及拘捕。

經進一步調查，涉案男子涉嫌「企圖搶掠」及「窺淫罪」被捕。案件交由油尖警區重案組跟進。警方證實，被捕男子為一名休班警務人員。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

尖沙咀警署昨日（15日）發生搶槍案，兩名警員手部受傷送院。（梁偉權攝）

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