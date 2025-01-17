沙頭角公路吊臂車橫掃有蓋巴士站　途人喝止不果　司機爆胎始停下

今日（17日）上午7時47分，一輛吊臂車在粉嶺軍地沙頭角公路龍躍頭段失事，掃毀流水響站有蓋巴士站和欄杆等，惟司機沒有停車。途人追截不果，吊臂車最終行駛約400米因爆胎停下。途人擔心司機被困，致電報警。



吊臂車扯爛巴士站的支架。（蔡正邦攝）

吊臂車爆胎停下。（蔡正邦攝）

警方封鎖現場一段路面。（蔡正邦攝）

警方接報到場證實姓陳（54歲）司機沒有被困，也沒有受傷；惟吊臂車損毀嚴重，擋風玻璃碎裂，左頭胎爆胎；現場巴士站的路牌和欄杆均告損毀，一地碎片；經進一步了解，發現吊臂車於2.8公里外的簡頭村出車時，已經失事撞毀燈柱等，幸沒造成人命傷亡。

現場消息稱，司機家住簡頭村，出發時在村內已經撞毀一部停泊的私家車、燈柱、電單車和花盆；但司機沒有理會，繼續行駛至上述路段時又再出事，撼爛有蓋巴士站、扯甩支架、巴士站牌和欄杆等。途人紛紛呼喝追截，司機依然沒有停車，於200米外撞到另一處欄杆和紅綠燈，再駛出約200米，最終因爆胎而停下。

現場損毀嚴重。（蔡正邦攝）

有蓋巴士站被扯爛。（蔡正邦攝）

紅綠燈和欄杆也被撞爛。（蔡正邦攝）

警方即場為司機進行酒精測試及藥物測試，證實並沒飲酒或服藥，惟失事原因有待調查，以涉嫌危險駕駛將他拘捕帶署。

吊臂車的負責人到場。（蔡正邦攝）

稍後司機的老闆到場了解情況，他指涉事司機入職一年多，平時工作正常，「未試過撞人，畀人撞過一次」。吊臂車是去年二手買入，「跟司機回家，收工不用交車」。司機昨日下午5時放工，應該有足夠精神，現階段也不知道何以發生事故。

簡頭村的村民指，今早外出後折返見電單車歪斜，花盆損毀，翻看閉路電視錄影，發現是吊臂車撞爛。而該司機上星期亦同樣於出車時，撞鄰居圍欄不顧而去。