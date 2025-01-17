入境處聯警一連4日反黑工　搜裝修單位餐廳　拘11人包括一僱主

入境處一連4日（13至16日 ）在全港多區展開代號「曙光行動」反非法勞工，聯同警方的「冠軍行動」和「風沙行動」，合共搜查了59個目標地點，包括裝修中單位及餐廳，共拘捕8名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名逾期逗留人士。



入境處的「曙光行動」中，搜查了5個目標地點，包括裝修中單位及餐廳，共拘捕兩名懷疑非法勞工。（入境處提供）

在入境處的「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了5個目標地點，包括裝修中單位及餐廳，共拘捕兩名懷疑非法男勞工，年齡均為37歲。

在警方「冠軍行動」中，人員於東區及西區搜查了54個目標地點，共拘捕3男3女懷疑非法勞工，年齡介乎28至59歲。另外拘捕一名涉嫌聘用非法勞工的53歲女僱主，及兩名逾期逗留女子（42及44歲）。其中一名女子同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。以上8人已交由入境處跟進。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

而根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，罰可款50萬元和監禁10年，