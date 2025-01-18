葵涌派對房4內地人遭14人刀棍襲擊　逼交$50萬及搶手機　警拘2男

葵涌發生搶劫案。今日（18日）凌晨2時許，葵涌永建路高威工業中心一個派對房間內，4名內地人懷疑在上址被14人用牛肉刀及木棍襲擊，並被要求交出50萬元，4人未有就範，但被劫去一部約值9000元的iPhone。其後4人的朋友協助報警，警方拘捕其中2名涉案男子，涉嫌行劫，現正被扣留調查。警方現正追緝另外12人。據了解，4名受害人為內地人，持雙程證來港，其中一人與一名涉案人士互相認識。



現場是高威工業中心。（黃偉民攝）

案發於今日（18日）凌晨2時33分，警方接獲受害人的朋友報案，指姓吳（34歲）男子、姓徐（31歲）男子、姓李（40歲）男子及姓姜（21歲）女子懷疑在上址被14人用刀及木棍襲擊，並被要求通過微信交出50萬元。

警員接報到場，經初步調查，拘捕一名26歲姓曾男子及一名24歲姓吳男子，而另外12名涉案男女已經逃去。警方相信有14人以兩把各長約40厘米的牛肉刀襲擊4名受害人，並劫去李男一部約值9000元的IPhone。曾男及吳男涉嫌行劫被捕，現正被扣留調查。案件交由葵青警區重案組第二隊跟進。

事件中，吳男胸口不適、徐男眼及手痛、李男頭痛及姜女耳痛，均拒絕送院治理。警方正追緝一名涉案女子及11名年約30至40歲的男子。

今日（18日）凌晨，永建路高威工業中心一個派對房間內，4名內地人懷疑在上址被14人以牛肉刀襲擊，並被要求交出50萬元。（黃偉民攝）