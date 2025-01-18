觀塘海濱變Z世代夜場　警加強巡邏　2個月6刑事案不涉性、毒罪行

觀塘海濱花園於晚間逐漸成為Z世代（Gen Z）青少年喜歡流連休憩的地方，被Threads盛傳為「蘭桂坊2.0」，在聖誕及除夕夜盛傳有「Free Hug（免費擁抱）」及「Free kiss（免費親吻）」，甚至有傳有人進行性行為或吸食大麻，更有YouTuber上傳影片稱揭開真面目。觀塘警區留意到自去年第四季起，該處涉及青少年的暴力罪案亦有所上升，去年11月起已針對性加強巡邏。而於除夕當晚所進行的巡邏並無發現毒品，非法提供酒精類飲品及風化案等的情況，同時亦沒有收到相關的報案。



觀塘警區加強海濱公園巡邏。（警方圖片）

根據紀錄，自2024年11月1日至2025年1月15日， 觀塘警區於海濱花園接報6宗刑事案件，當中5宗與黑社會及暴力相關，有5宗已被警方偵破，當中不涉毒品或性罪行元素。警方合共進行642次反罪惡巡邏，發出12張吸煙定額罰款通知書，護送5名未成年人士回署及交回其監護人，並於2024年11月至12月期間截停查問1092人次，388人次為未成年人士，當中98人次為16歲以下人士，當中6名未成年人士接受警方轉介至社福機構。

觀塘警區為進一步防止該地方發生青少年罪行及其他在公共場所發生的罪行及其他滋擾行為，自本月起展開一個代號為「攀樓」的行動。除重點進行軍裝、便裝的高調巡邏外，亦採取多機構合作的模式與相關政府部門和機構加強聯絡交換資訊及進行聯合行動，例如支援康文署職員在公園範圍內就滋擾、非法吸煙、非法騎乘單車、亂拋垃圾等行為進行執法。

觀塘警區加強海濱公園巡邏。（警方圖片）

昨（17日）晚至今日（18日）凌晨，觀塘警區聯同秀茂坪警區、機動部隊、康文署和控煙酒辦，動員逾90人在觀塘海濱花園進行巡查。警方帶同近日推出的「依托咪酯快速檢測包」，對懷疑吸食「太空油毒品」的人士進行截查。亦在區內一帶的士多、便利店附近巡查有沒有店舖向18歲以下人士非法賣酒。

行動中，警方及其他部門人員截停盤問或搜查了154人，並根據《吸煙（公眾衛生）條例》，對12名在公園範圍內吸煙的人士進行票控。另外，人員亦根據《遊樂場地規例》對2名在公園範圍內違例騎單車的人士進行票控。

觀塘警區加強海濱公園巡邏。（警方圖片）

警方會持續關注觀塘海濱花園的情況，維持治安及防止罪行發生，並採取必要措施保護未成年人。警方會以採取多管齊下的方式，包括將適當個案轉介至社福機構及與相關持份者維持緊密合作和溝通。同時，警方亦提醒市民應時刻遵守法律及於公共場所進行任何活動或休憩時有關場地的規例，例如禁止吸煙及亂拋垃圾等行為。