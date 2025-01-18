九巴月均41乘客失平衡　多為50歲以上　警合辦活動加強安全意識

九巴最新調查顯示，去年每月平均錄得41宗乘客在車廂內失平衡的個案，大多為50歲以上，逾六成個案的成因是乘客「沒有緊握扶手」。另外，去年致命單車交通意外按年增五成至9宗。有見及此，警務處新界南總區聯同九巴、慧賢雅集及香港交通安全隊，今天（18日）於機場警署舉行「道路安全日暨巴士車身廣告設計比賽頒獎禮」，以加強市民的「單車安全」及「巴士乘客安全」意識，吸引近550人出席。



警方資料顯示，2024年全港一共錄得758宗致命及嚴重交通意外，較2023年下跌超過三成。惟致命單車交通意外，則由2023年的6宗上升至2024年的9宗，升幅達五成。該9宗致命單車交通意外，全部發生在馬路上，其中三分之二的死者沒有佩帶頭盔。

據九巴最新調查，2024年每月平均錄得41宗乘客在車廂內失平衡的個案，逾六成個案的成因是乘客「沒有緊握扶手」，約兩成為外界車輛影響巴士行車。失平衡的乘客大部分為50歲以上，佔整體個案近七成，其中約七成是女性。

其中，冬季期間是失平衡個案的高峰期，在2024年2月更錄得單月57宗失平衡個案，遠高於每月平均數。數據反映乘客在寒冷環境下，可能因身體反應較慢、多穿厚衣服或雙手插袋等因素導致失平衡。另外，乘客在新春期間因辦年貨手持較多貨物登上巴士、使用智能手機等，亦會增加失平衡風險。因此，乘客應盡量緊握扶手，以免跌倒。同時，九巴亦會繼續透過各項安全設備及訓練，確保巴士車長安全駕駛。

巴士車身廣告設計比賽以「單車安全」及「巴士乘客安全」為主題，讓參賽小學生在設計作品的過程中，將道路安全意識帶入校園。冠軍分別由聖公會青衣邨何澤芸小學（單車安全組）及梅窩學校（巴士乘客安全組）奪得，九巴贊助將兩份冠軍作品張貼在巴士車身上，明天（19日）起在各區不同路線行駛。道路安全日在頒獎禮完結後開始，活動包括民安隊少年團花式單車表演、安全巴士流動教室、大型車輛盲點體驗及一系列展區和遊戲攤位，藉此宣傳道路安全意識。