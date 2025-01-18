屯門劫案案情曝光｜七旬婦提款後成獵物　猖狂賊鉸剪架頸挾持入屋

屯門翠寧花園今午（18日）發生劫案，一名77歲婦人遭一名男賊以鉸剪指嚇，劫去其手袋、iPhone手機、6,000多元現金及證件。事主腳痛送院，49歲姓黃男賊其後落網。



案件細節進一步曝光，案中婦人上午在銀行提取數千元現金，疑因此成為賊人目標，遭到尾隨，待她用鑰匙入屋之際，賊人以鉸剪架頸挾持，進入婦人屋內喝令她交出財物，得手後逃去。事主幸無大礙，只受輕傷，呼救聲驚動鄰居報警。



屯門翠寧花園一名七旬婦遭賊人尾隨入屋行劫。（資料圖片/羅君豪攝)

警方於今午約1時21分接獲報案，指一名77歲姓張女子，被人尾隨進入翠寧花園第6座升降機，對方以鉸剪指嚇她及搶去財物。張婦報稱腳痛及右手中指受傷，由救護車送屯門醫院治理。49歲姓黃男疑犯其後被捕，案件交由屯門警區刑事調查隊第7隊跟進。

消息指，77歲姓張女事主於今早約11時，在屯門市廣場的銀行提取數千元，怎料卻成為賊人的目標。下午約1時，她返回約1公里外的翠寧花園住所時，黃男尾隨她進入大廈、一同乘升降機登樓。事主返抵家門以鎖匙開門時，黃男亮出一把鉸剪，架在張婦頸上稱「打劫」。他挾持張婦入屋，指令她交出所有金錢後，挾款逃去。張婦之後大聲呼救，有人報警。警員接報到場調查，其後在旺角一帶鎖定黃男，即時將他拘捕並起回全部失物。