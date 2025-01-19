元朗粉嶺一帶再生多宗山火　山頭冒濃煙直攻半空

風高物燥，紅色火災危險警告生效下，元朗一帶又接連發生山火。下午1時52分，大樹下西路近香港機械模型會對開現火龍，兩條火線一度展10米及20米，幸下午4時42分已被救熄。而下午2時45分，大樹下東路近祟山新村對開山頭亦起火。網上圖片可見，濃煙直攻山上及半空。



另外，粉嶺大窩東支路近九龍坑老圍，下午3時13分及下4時37分，接連有近民居位置的草田起火，火場面積分別為5米乘7米、20米乘20米，幸均由消防救熄。多宗山火幸無人受傷，亦毋須疏散。



元朗粉嶺一帶再發生山火，有山頭冒起濃煙。（facebook／大棠友 mimi green)

▼1月11元朗雞公嶺山火▼



1月11日至12日雞公嶺發生山火，山嶺上的「火龍」延綿不絕。（政府飛行服務隊Instagram影片截圖）

香港近日發生多宗山火，其中本月（11日）下午5時31分，元朗雞公嶺的山火較為嚴重，火線一度由80米蔓延成兩條分別200米及500米的火龍，其後波及鄰近牛潭尾路及壆圍一帶。消防、民安隊及政府飛行服務隊直升機疲於奔命救援，直至1月12日晚上11時36分，消防才停止動員。

1月11至12日，雞公嶺發生山火。(張建業攝)