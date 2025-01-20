筲箕灣爆水管磚石擊毀私家車玻璃　水務署：聯絡車主提供支援

筲箕灣凌晨發生爆水管事故，南安街近新成街一條直徑300毫米鹹水管爆裂，一輛私家車的車尾疑被墮下的磚石擊中，玻璃窗爆裂。水務署表示正聯絡事故中受影響車輛的車主，以提供所需的支援。



私家車車尾玻璃被水柱帶起的磚石所毀。(李家傑攝)

周一（20日）凌晨約3時，南安街與新成街交界行人路位置，據報有地下水管爆裂，水柱最顛峰時大約有十多米高。由於水柱威力強大，地面一些磚塊沙石等亦隨水柱湧出，飛上半空，磚石繼而跌落周遭一帶路面。部份磚石飛墮到附近一條小巷，上址泊有數輛汽車，其中一輛私家車的車尾疑被墮下的磚石擊中，玻璃窗爆裂。

就現場所見，爆水管的地面位置，造成一個大約1呎乘2呎面積的地洞；大量有如拳頭大小的磚石散滿一地。此外，水柱亦射中小巷旁邊大廈外牆，其中二樓安老院的外牆及玻璃窗均濕透，幸未造成破壞，由於事發窗戶緊閉，鹹水亦沒有湧入安老院內。

水柱高達10米，一度射向附近大廈外牆。(圖片來源：FACEBOOK社群「筲箕灣人筲箕灣事」)

水務署人員閂水掣。現場可見有一個地洞。(李家傑攝)

水務署在facebook指，今日（20日）凌晨接獲報告指筲箕灣南安街近新成街有水管爆裂，經了解後確認涉事水管為一條直徑300毫米鹹水供水管，遂暫停相關喉管的供水，經供水調度後 ，現階段未有影響鄰近的沖廁水供應。

受事故影響，南安街一段行人路須暫時封閉，以配合緊急維修工作。此外，署方正聯絡事故中受影響車輛的車主，以提供所需的支援。工程團隊正全力搶修，以盡快恢復相關沖廁水供應及開放受影響的行人路，署方就有關事故對市民構成不便表示抱歉。

水務署人員閂水掣。現場可見有一個地洞。(李家傑攝)

水務署人員閂水掣。現場可見有一個地洞。(李家傑攝)