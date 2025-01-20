警多部門聯入境處東九龍反黑工　搜多個罪案黑點拘27人

東九龍總區機動部隊、東九龍總區衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區、將軍澳警區人員聯同入境事務處，今日（20日）展開代號「冠軍（CHAMPION）」反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區多個罪案黑點，拘捕27人。



警方多個部門聯同入境處，今日（20日）在東九龍反黑工，拘捕27人。（警方提供）

被捕人包括14男7女持雙程證內地人、1名持行街紙印尼籍女子及5名本地男子，年齡介乎25至66歲，分別涉嫌「行使偽造身份證明文件」、「僱用不可合法受僱的人」、「違反逗留條件」、「協助及教唆非法勞工違反逗留條件」、「管理色情場所」、「涉及不道德活動」、「未有攜帶身份證明文件」、「逾期居留」及「在香港有遺送/遞解離境令生效下，而接受有薪或無薪的僱傭工作，或開辦或參與任何業務」等。所有人正被扣查。

警方多個部門聯同入境處，今日（20日）在東九龍反黑工，拘捕27人。（警方提供）

警方強調，僱主僱用不可合法受僱人士是嚴重罪行。根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。

僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解令離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款50萬港元及監禁10年。