海關水警破兩案檢逾千萬元私煙　一男跳快艇逃走失足墮海獲救被捕

警方及海關近日執行聯合海上反走私行動，先後在西貢及赤柱偵破兩宗私煙案，檢獲1,700萬元私煙。其中西貢反走私行動中，目標快艇雖逃去無蹤，但執法人員在岸邊扣查一輛涉案貨車，起獲大批私煙；另外，執法人員在赤柱行動時，大批可疑人跳上快艇逃走，惟其中一人疑失足墮海，幸好獲救但隨即被捕。



警方表示，執法人員懷疑近日有人在香港東面和南面水域進行走私活動，經深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警東分區及水警南分區聯同香港海關海域聯合特遣隊人員，於周一凌晨（1月20日）在西貢和赤柱一帶進行反走私行動，偵破兩宗走私案件，扣查兩輛懷疑涉案貨車，並檢取約374萬支懷疑私煙，估計總市值約1,700萬元，應課稅值約1,200萬元。行動中，1名46歲本地男子被捕。

水警、海關及海事處人員，先後發現大批私煙。(警方圖片)

在第一宗案件中，執法人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇，駛至西貢白沙灣碼頭，期間有數名可疑男子將貨物由快艇搬至岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，該批男子跳上該快艇後高速往牛尾洲方向逃去。水警遂展開追截，惟快艇最終在牛尾海一帶逃去無蹤。人員在現場共檢獲64萬支懷疑私煙，估計總市值約300萬元，應課稅值約212萬元，並扣查該輛貨車；

在第二宗案件中，執法人員發現3艘沒有亮起航行燈的快艇，駛至聖士提反灣（南）碼頭，有一批可疑男子將貨物由快艇搬至岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，該批男子立即跳上快艇高速往香港南面水域逃去，期間1名46歲本地男子懷疑失足，跌落聖士提反灣碼頭的岸邊後，被執法人員救起。他沒有受傷。經調查後，警方拘捕該名男子，涉嫌違反《應課稅品條例》。

同時，水警亦在海面追截該3艘快艇，惟快艇最終逃離香港南面水域往內地方向駛去。人員在現場共檢獲94萬支懷疑私煙，估計總市值約432萬元，應課稅值約310萬元，並扣查該輛貨車。其後，水警人員周一早上約9時接獲海事處通知，指在南丫島黃竹角泳灘對開海面，發現一批懷疑其他走私快艇遺下的私煙。

警方派員即時檢取該批私煙作進一步調查。人員共檢獲216萬支懷疑私煙，估計總市值約972萬元，應課稅值約714萬元。所有案件交由海關人員繼續跟進調查。

根據《應課稅品條例》，買賣私煙屬違法行為。任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

水警、海關及海事處人員，先後發現大批私煙。(警方圖片)