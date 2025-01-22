元朗命案｜24歲死者有勝和背景　偕友工廈無牌吧飲酒後被斬死

元朗發生謀殺及傷人案，24歲男子偕友在喜業街喜業工廠大廈對開遭刀手伏擊，他身中多刀送院亡。消息指，陳姓24歲男死者有黑社會勝和背景，活躍於元朗南邊圍，暱稱「師父仔」。他於凌晨1時許與28歲鄭姓男友人及另兩名女友人，到工廈樓上一間無牌酒吧消遣，離開時疑至少6名疑人持刀亂斬，刀手逞兇後登車逃去。



據知，28歲傷者聲稱沒有黑社會背景，亦無欠債或與人結怨。警方正循多方面追查死者是否與人有恩怨而埋下殺機，包括感情問題、毒品糾紛、近日的傷人事件等。



翻查資料，涉事無牌酒吧過往亦曾惹過事端，1年多前該酒吧由勝和人士「睇場」，當時曾發生勝和與新義安人馬毆鬥事件。



警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

現場消息指，凌晨5時許，死者、傷者及兩名女子於樓上無牌酒吧消遣過後，甫離開工廈，4部車突然駛至將他們「閘停」，多名刀手落車，不由分說向兩事主亂刀施襲，他們負傷逃跑至宏業西街，但其中死者疑曾折返，結果在工廈門外不支倒地。

與死傷者同行的兩名女子，乘警車往警署協助調查。（蔡正邦攝）

翻查資料，涉事單位早於2023年已曾經營無牌酒吧，當時由活躍於區內的黑社會勝和人士「阿南」打理，由其門生負責睇場。單位面積約800呎，設一房一廁。2023年11月25日，有新義安背景的21歲男子於上址消遣時，疑因眼神問題與勝和人馬起爭執，結果被人打了一頓。翌日，該21歲男再到宏業東街一個由14K睇場的無牌酒吧消遣，再次惹火燒身，得罪另一批勝和人馬，被人以刀拳襲擊。警其後就該案拘捕15人。

▼2023年11月25日酒吧毆鬥事件▼

