美孚清潔工乘職務之便向居民兜售私煙　海關搗鐵皮屋檢$200萬私煙

有清潔工人一邊清潔，一邊乘職務之便，在美孚、荔景一帶向附居民兜售私煙，並已營運數月。香港海關今早（23日）在美孚一帶反私煙時，將該名60歲清潔女工拘捕，並將她押返九華徑一間鐵皮屋調查，再檢獲45萬支懷疑私煙，估計市值約200萬港元，應課稅值約150萬港元。據知，被捕人為九華徑村民，已租用鐵皮屋約半年。



被捕60歲本地女子，報稱是清潔工人。（翁鈺輝攝）

香港海關稅收罪案調查科第三組第一隊調查主任楊柊貽交代案情指，今早海關人員在美孚巡查及進行反私煙行動，在九華徑一帶見到一名女子形跡可疑，並手持一個呈角狀、A3面積大的環保袋從一個倉庫步出。關員立即上前截查，發現該環保袋內有5條懷疑私煙，遂拘捕該名60歲本地女子，隨後押女子到附近一個約150尺的鐵皮屋內搜查，再檢獲約45萬支私煙，初步調查發現該女子在鐵皮屋獨居，並用作儲存私煙的倉庫。海關相信涉案女子乘職務之便，以清潔工人的身份，向美孚、荔景一帶的居民兜售私煙，並已營運數月，當中涉及多款牌子的私煙，以應付不同煙客的需求。

楊柊貽續指，案件中不法分子企圖以環境複雜的寮屋鐵皮屋作掩飾儲存私煙，企圖增加海關人員執法難度。海關相信今次行動已成功搗破供應美孚、荔景一帶私煙儲存及分銷中心，案件仍在調查中，海關會繼續追查該批私煙的來源，不排除會有更多人被捕。

年近歲晚，海關會繼續不遺餘力全方位打擊私煙活動，又提醒市民買賣私煙同屬為違法，根據應課稅品條例，任何人處理，管有，售賣或購買私煙，即屬為法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。