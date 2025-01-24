火炭工傷．現場曝光︱鐵工遭工字鐵擊中墮斃　工會質疑斷口未焊接

年近歲晚收爐，火炭發生一宗奪命工業意外。今日（24日）下午1時14分，火炭松頭下路一個地盤，一名從業多年的61歲鐵器工人疑遭工字鐵擊中，繼而由高約4米位置墮斃，遺孀到場時不禁落淚。《香港01》取得案發現場照片，可見有一條工字鐵垂直在地面。香港建造業總工會趙建強接受訪問指，事主事發時站在工作平台上燒焊，移除工字鐵表面的鐵板，不料該塊工字鐵搖擺並撞衝向事主，事主被擊中墮下，衝力令安全帶都斷裂。趙建強質疑當初負責地基工程的公司在施工上出現問題，疑工字鐵斷口未焊接妥當，導致今次意外。



紅色箭咀所指疑為未焊接好工字鐵，當時撞向事主以致墮地。（工聯會提供）

紅色箭咀所指疑為未焊接好工字鐵，當時撞向事主以致墮地。（工聯會提供）

工會對事件感惋惜 嘆年近歲晚「收爐」前現意外

趙建強還原當時意外經過指，當時事主在地牢第二層的在一輛蜘蛛式高空作業平台上工作，準備拆卸一條工字鐵。他移除該工字鐵表面的鐵板時，工字鐵疑斷口沒妥善焊接，突然下墜向事主，導致他安全帶折斷，連同工作平台一起墮地，當場身亡。

他質疑當初負責地基工程的公司在今次意外中是否有責任。他懷疑當初負責搭建工字鐵的人員，未有妥當地將工字鐵之間的斷口處焊接，以致事主拆鐵時沒注意到斷口「冇燒埋」，而釀成今次意外。

趙建強與工會對事件深表同情，慨嘆年尾將「收爐」才生意外，他也留意到近期發生種種工業意外，在此責成所有公司，包括地盤管理人員，多留意安全。

涉事蜘蛛式高空作業平台。（工聯會提供）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文陪同事主太太和兒子到地盤了解事件，他們難掩傷心，盼了解事件真相。蕭倩文則指，事主為鐵器工人，當時在升降台上拆工字鐵，懷疑工字鐵失平衡，其中一邊墜下並擊向事主，導致其墮地不治。她呼籲所有工序都要做足風險評估，以防有危險發生，2024年至今已發生最少10宗高處墮下相關死亡意外，促請盡快改善、檢討和徹查今次事件，並呼籲承建商及僱主盡快做好善後安排，協助家屬度過難關。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（右）意外後亦趕至現場協助事主家人。

案發於今日（24日）下午1時14分，火炭松頭下路一個地盤，一名61歲男工人懷疑從約4米高位置墮下，陷入昏迷，救援人員接報到場，證實該名工人當場不治。警方將案件列「工業意外」，圍封現場調查事故成因。

勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。

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華營建築：會與分判商盡力協助及照顧家屬需要

華營建築回覆《香港01》查詢稱，就今日下午，火炭松頭下路近拔子窩路地盤發生工業意外，有一名分判商工友於高處墮下身亡，華營建築對事件表示深感傷痛，並向家屬致以衷心慰問。公司已向工友家庭提供即時援助，以作應急之用，並會與分判商盡力協助及照顧家屬需要。

此外，華營建築對事件表示高度關注，會全力配合有關部門的調查工作，亦會檢視所有在建地盤的安全情況、有關工序及安全措施等，確保施工安全。由於事件仍在調查當中，華營建築不便透露細節。