火炭奪命工傷｜六旬男工疑遭工字鐵擊中墮地亡 遺孀兒子傷心認屍
撰文：凌逸德
出版：更新：
火炭今午（24日）發生奪命工業意外，一名61歲姓李男工人在松頭下路及拔子窩街一個地盤懷疑拆卸鐵架時，遭工字鐵擊中墮地，當場死亡。死者妻子與兒子下午在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文陪同下，趕到地盤認屍，其間妻子傷心痛哭，要由人攙扶。
據了解，死者與妻子育有一名已成年的兒子。蕭倩文表示，死者是鐵器工人，事發時在升降台上拆除工字鐵，其間懷疑有工字鐵失去平衡擊中他，令他墮地後不治。
蕭倩文指出，2024年至今已發生最少10宗工人由高處墮下死亡的意外，她促請勞工處盡快改善、檢討和徹查事件，並呼籲承建商及僱主盡快做好善後安排，協助家屬渡過難關。
香港建造業總工會副理事長趙建強亦稱，初步了解後得知，死者事發時有戴安全帶，但懷疑他連人帶升降台被工字鐵擊中，墮下時連安全帶也斷裂，最終墮地死亡。
趙建強對死者家屬深表同情，指接近農曆年尾「收爐」，近期發生多宗工業意外，他呼籲各公司應多加注意安全。
事發在今午約1時14分，火炭松頭下路及拔子窩街一個地盤，一名61歲男工人懷疑從約4米高位置墮下，陷入昏迷，救援人員接報到場，證實該名工人當場不治。
警方列工業意外，圍封現場調查事故成因。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。
現場消息稱，地盤將興建一幢60層高的大廈，工程預計兩年後始竣工。