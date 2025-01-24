火炭奪命工傷｜六旬男工疑遭工字鐵擊中墮地亡　遺孀兒子傷心認屍

火炭今午（24日）發生奪命工業意外，一名61歲姓李男工人在松頭下路及拔子窩街一個地盤懷疑拆卸鐵架時，遭工字鐵擊中墮地，當場死亡。死者妻子與兒子下午在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文陪同下，趕到地盤認屍，其間妻子傷心痛哭，要由人攙扶。



火炭一個地盤一名男工人疑在升降台上拆除工字鐵期間，遭工字鐵擊中墮地身亡，死者妻子（前中）及兒子（前左）在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（前右）陪同下，趕到現場認屍，其間妻子傷心痛哭。

據了解，死者與妻子育有一名已成年的兒子。蕭倩文表示，死者是鐵器工人，事發時在升降台上拆除工字鐵，其間懷疑有工字鐵失去平衡擊中他，令他墮地後不治。

火炭一個地盤一名男工人疑在升降台上拆除工字鐵時，遭工字鐵擊中墮地身亡，事發後死者遺體以白布覆蓋，旁邊地面遺下血迹，懷疑涉事的工字鐵吊在半空（藍圈示）。（香港建造業總工會副理事長趙建強提供）

蕭倩文指出，2024年至今已發生最少10宗工人由高處墮下死亡的意外，她促請勞工處盡快改善、檢討和徹查事件，並呼籲承建商及僱主盡快做好善後安排，協助家屬渡過難關。

火炭一個地盤一名男工人疑在升降台上拆除工字鐵期間，遭工字鐵擊中墮地身亡。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文促請勞工處盡徹查事件，並呼籲承建商及僱主盡快做好善後安排，協助家屬渡過難關。

香港建造業總工會副理事長趙建強亦稱，初步了解後得知，死者事發時有戴安全帶，但懷疑他連人帶升降台被工字鐵擊中，墮下時連安全帶也斷裂，最終墮地死亡。

火炭一個地盤一名男工人疑在升降台上拆除工字鐵期間，遭工字鐵擊中墮地身亡。（香港建造業總工會副理事長趙建強提供）

趙建強對死者家屬深表同情，指接近農曆年尾「收爐」，近期發生多宗工業意外，他呼籲各公司應多加注意安全。

火炭一個地盤一名男工人疑在升降台上拆除工字鐵期間，遭工字鐵擊中墮地身亡。香港建造業總工會副理事長趙建強（右）講述事發情況。

事發在今午約1時14分，火炭松頭下路及拔子窩街一個地盤，一名61歲男工人懷疑從約4米高位置墮下，陷入昏迷，救援人員接報到場，證實該名工人當場不治。

地盤將興建一幢60層高的大廈。（翁鈺輝攝）

警方列工業意外，圍封現場調查事故成因。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。

現場消息稱，地盤將興建一幢60層高的大廈，工程預計兩年後始竣工。