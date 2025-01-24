葵涌酒樓遭爆竊失數千元現金　金毛男賊騎風火輪逃走　警即日拉人

葵涌和宜商場富臨酒家今日（24日）遭爆竊，賊人闖入撬開收銀機，擸走約4,800元現金。警員翻查大量天眼及深入調查後，鎖定一名男疑犯，同日下午於石籬二邨石富樓附近，拘捕該名56歲姓司徒的本地男子。據悉，他犯案後騎「風火輪」逃離現場。



警員翻查大量天眼及深入調查後，同日下午迅速拉人。( 警方提供）

警方於今日清晨6時半，接獲和宜合道26號富臨酒家職員報案，指發現上址一收銀櫃被撬及有搜掠痕跡，懷疑上址遭爆竊。人員接報到場，經初步點算，相信上址有共約4,800元現金不翼而飛。

葵涌警區特遣隊人員經進一步調查及翻查大量閉路電視後，同日下午在石籬二邨石富樓附近拘捕一名56歲姓司徒的本地男子，涉嫌「爆竊」。

警員檢獲疑犯犯案時身穿的衣物，以及一輪懷疑與案有關的電動單輪車，惟暫時並未起回有關失物。據悉，男子犯案後騎「風火輪」逃離現場。

被捕人現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。

和宜商場地下一間酒樓遭人爆竊。（翁鈺輝攝）

警方呼籲，年近歲晚，餐廳和零售商店做好防盜措施，包括安裝智能閉路電視，鎖好門窗等，亦都避免存放大量現金在商舖內。警方會調配軍裝及便裝人員，不定時針對性巡邏，並呼籲市民切勿以身試法。

警方提醒，根據《盜竊罪條例》（香港法例第210章）第11條，「爆竊」屬嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁14年。