評審局訪警察學院　感受警務課程及了解發展方向

香港學術及職業資歷評審局（評審局）一行人今日（22日）到訪香港警察學院基礎訓練學校，了解警察學院的發展方向。警方表示，評審局代表團對警察學院在課程質素保證方面不斷自我提升，以配合瞬息萬變的警政需要，給予高度評價。



評審局總幹事周慶邦聯同18名來自海外與本地評審局大會成員，以及本地教育局代表到訪警察學院，與院長陳綺麗及警察學院管理層交流，並參觀模擬法庭設施、學警實習評核示範及親身體驗虛擬實境的培訓科技應用，同日出席「結業會操預演及社區參與日」活動。警方引述評審局成員指，感受到警察學院持續完善各項課程，培訓專業及高質素警務人員的決心。評審局亦認同專業的警務培訓，對香港社會的安全及穩定至關重要。

警察學院院長陳綺麗女評審局總幹事周慶邦進行交流。（警方圖片）

2020年，警察學院成為首個取得「學科範圍評審」資格的政府部門，可自行評審「執法及保安」學科範圍内的警隊課程，最高至資歷架構第五級。現時警察學院共有18個課程，包括刑事調查、指紋偵測技術、洗黑錢、水警職務及電腦法理鑒證等，已獲得資歷架構認可，警隊成員可透過「學分累積及轉移」安排，在大學及大專院校持續進修，使警隊整體人員質素得到提升。