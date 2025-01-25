天水圍寮屋二級火　濃煙柱捲上空　消防開喉灌救兩小時終撲熄

天水圍發生二級火警。今日（25日）傍晚6時20分，警方接報到多宗報案指，蝦尾新村路一個回收場及停車場附近，有一寮屋起火，據悉現場疑存有漂白水。消防出動3條喉及3隊煙帽隊救隊灌救，更出動災難應變救援隊；中電職員亦到場協助。火警至晚上約8時26分救熄。



現場圖片顯示，火場火光熊熊、數百米外亦可以見橙色火光；大量濃煙席捲半空，約兩公里外朗屏位置亦能見到。起火地點接近民居，有13人自行疏散，暫時未有傷亡報告，救護車在場戒備。



火場火光熊熊。（王譯揚攝）

有現場村民受訪稱，是她出租予他人的村屋起火，但未知起火原因。現場濃煙四起，消防封鎖民居範圍，居民不得內進，仍要在封鎖線後等待。

時至晚上9時，朗天路仍然交通繁忙。（天水圍嘉湖北關愛隊 Facebook）

運輸署宣布，因突發事件，因火警，朗天路(來回方向)近庸園路的全線仍然封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。

下列受影響九巴路線須改道行駛:

(i)第69號線(往元朗)及第69M、69X、269B、269C、269D、276A、276B、265B、276B、B1號線(往九龍/沙田/上水/落馬洲);(ii)第E37號線(往機場)、第E36A號線(往元朗)及第A37號線(往朗屏站);及(iii)第265M號線(往麗瑤)。 有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

