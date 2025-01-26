佐敦禁錮．內情｜女死者染惡習及欠債　被黑幫禁錮後精神急轉直下

一名40歲女子，上周三（22日）在佐敦文匯街文華樓一單位暈倒，全身有多處瘀傷，昏迷送院搶救後不治。警方經初步調查後，相信事主慘被非法禁錮約一個月，事後拘捕7名男女，其中5人明日（27日）提堂。



案件更多內情曝光。消息指，女死者生前與男朋友居於屯門，有吸毒惡習、且欠債10多萬元，因此被禁錮上址，脅逼其男友代為還錢。本月中，男友一度獲准上門「探訪」，當時事主已臉有瘀傷，但清醒無恙。惟她其後精神狀況轉差，有人再聯絡事主男朋友準備將其接走，當時她額頭和四肢有傷，未幾便暈倒昏迷，男友大驚報警，最終陰陽相隔。警方追查後拘捕涉案男女，相信他們有黑社會「水房」背景，初步不排除事主因毒品或癲癇致死，相信並非因外力或襲擊而直接造成死亡。



上周三（22日），女事主於佐敦文匯街一單位暈倒，全身有瘀傷，送院後不治。（林振華攝）

警方今日（26日）表示，上周三（22日）接獲報案，指一名40歲女子，在佐敦文匯街一單位暈倒。人員趕抵發現她身體有多處瘀傷，陷入昏迷，送往廣華醫院搶救後，證實死亡。警方經初步調查，相信事主由2024年12月下旬開始，被人非法禁錮在該單位內，將案件列作「非法禁錮」及「襲擊致造成實際身體傷害」處理。

油尖警區刑事部接手調查後，翌日（1月23日）在牛頭角、長洲、元朗，拘捕3男2女（29至41歲）。他們各被暫控一項非法禁錮罪，案件明日（1月27日）在九龍城裁判法院提堂。另外，人員亦於同日拘捕1男1女（36及37歲），涉嫌協助罪犯，兩人已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。

消息稱，死者生前欠債及有吸毒惡習。經解剖後，相信她並非因外力或襲擊而直接造成死亡。警方現階段有待進一步毒理分析等檢驗，以確定死因。

警方重申，非法禁錮屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為7年監禁，市民切勿以身試法。