年廿八天氣│大帽山凌晨1℃未見結霜　市民無懼寒意游冬泳：好舒服

今日年廿八（周一/ 27日），本港普遍地區天氣寒冷。天文台表示，一股強烈冬季季候風，正為華南沿岸帶來寒冷的天氣。同時，一道雲帶覆蓋該區。本港今早大部分地區氣溫降至10度左右，較昨日低5至6度。天文台預測早晚寒冷。初時大致多雲，有一兩陣微雨，高地可能結冰。日間漸轉天晴及非常乾燥，最高氣溫約16度。吹清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地間中吹烈風。



天文台顯示大帽山凌晨最低為攝氏1度。

由於天文台預測高地或可能結冰，《香港01》遂前往本港最高的大帽山視察。依據天文台資料，顯示大帽山今日凌晨時分，最低溫度為攝氏1度；而一個掛在大帽山車閘位良久的水銀柱式溫度計，亦顯示凌晨5時當地溫度為攝氏大約1到2度左右；而《香港01》自行攜帶上山的溫度計，則顯示只有2.9度左右。



香港01帶備的溫度計在大帽山上顯示為2.9度，當時為凌晨5時左右。(陳永武攝)

然而強烈季候風信號高懸，本港高地吹風勢相當猛烈，加上相對濕度只有百分之50幾，紅色火災危險警告更於清晨6時生效，故難以形成結霜條件。



不過有部份市民凌晨登上大帽山，但不少人並非為了看結霜。市民王先生表示，因想看日出和拍攝，故在凌晨時分於荃灣步行上大帽山，花了兩個多小時。他指，已看天氣報告得知高地寒冷，故做足防寒準備：「著咗6、7件衫」，包括羽絨及打底衫等，同時帶備暖水及暖包，故感覺夠暖。他指，已經是第3次登上帽山看日出，但直言今日天氣乾燥，本已預計沒有機會結霜，故是次登山目的並非看結霜。而他之前是踩單車上來，感覺今日風勢比以往更大。

王先生指自己由荃灣行兩個多小時上大帽山，著了6、7件衫。主要是看日出。(陳永武攝)

吳先生與許小姐則著上連帽厚衣登山，感受一下寒冷天氣：「香港都就快無冬天，一年比一年熱。」其中吳先生直言，原本想看結霜，但太大風就已經無機會。他亦笑言，自己只穿了兩件衫，怕不夠衣物，向記者稱「陣間問你地借衫」。

吳先生(左)與許小姐登山感受寒意。(陳永武攝)

另外，退休人士林先生指，今日比前兩日稍冷「有少少凍」。他清晨6時左右在紅磡海邊游早水：「會日日游，已經游了廿幾卅年，今日游了20分鐘就上岸。」他稱：「今日游水好舒服呀，水入面唔凍！」

林先生在紅磡海邊游冬泳：好舒服，水入面唔凍! ( 李家傑攝)