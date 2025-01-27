警O記全港大搜捕　拉260人涉非法賭博藏毒等罪行

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同各總區人員由1月20日至昨日（26日）在全港各區展開代號「逸影」（FLOWINGSHADE）及「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡及反三合會行動，以打擊暴力罪案及三合會相關活動。



行動中，警方突擊搜查全港多個罪惡黑點及非法場所，以涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「管有第一部毒藥」、「謀殺」、「傷人」、「刑事恐嚇」、「勒索」、「刑事毁壞」、「自稱三合會成員」、「非法禁錮」、「管有攻擊性武器」、「串謀爆竊」、「盜竊」、「處理贓物」、「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等罪名，共拘捕260人，包括115名本地男子、42名本地女子、9名内地男子、5名內地女子、12名外籍男子、53名外籍女子、22名非華裔男子及兩名非華裔女子，其中6人為非法入境者，年齡介乎16至76歲。

警方突擊搜查全港多個罪惡黑點及非法場所，以涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」等罪拘捕260人。（警方圖片）

警方突擊搜查全港多個罪惡黑點及非法場所，以涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」等罪拘捕260人。（警方圖片）

警方突擊搜查全港多個罪惡黑點及非法場所，以涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」等罪拘捕260人。（警方圖片）

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、三合會相關活動及其收入來源。