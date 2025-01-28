迪欣湖焦屍｜死者為31歲內地人 身旁遺打火機 警循自殺方向調查
撰文：凌逸德
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本周日（1月26日）在迪欣湖發現的焦屍，警方經連日調查，相信死者是31歲內地男子，於案發前五日（1月21日）持雙程證來港。他身旁有打火機，警方不排除為自殺，正設法聯絡死者親友以了解更多詳情。
根據迪欣湖活動中心官方網頁，今日（28日）仍然暫停開放，直至另行通告。
警方稱，周日（1月26日）下午3時35分接獲途人報案，指同日下午2時45分在迪欣路一湖邊鄰近山坡處發現一具燒焦的屍體。人員接報到場發現事主倒臥上址，身上有明顯燒傷痕跡，旁邊有一個打火機，當場被證實死亡。
案件交由新界南總區重案組跟進。人員經深入調查及連日在不同地區翻查閉路電視並向商戶或商鋪進行查問，已初步掌握懷疑死者的身份，相信是一名31歲內地男子，於1月21日持雙程證來港。
警方現正循自殺方向進行調查，並正積極聯絡死者親友以了解更多詳情。
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