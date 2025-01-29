蛇年BB｜蛇年B女仁安醫院大年初一出世　父母感動盼女兒健康成長

踏入蛇年大年初一（1月29日），乙巳年凌晨零時零分有一名「小龍女」在沙田仁安醫院出世，這位蛇年寶寶為李氏夫婦的第一胎，重3.02 公斤（約6.6磅）。「小龍女」為順產出世，李生李太坦言聽到醫護報時得知是初一BB時，感覺好開心，亦感謝專業醫護人員悉心照顧。夫婦希望女兒能健康成長，快高長大，「開心就得」。



新一年李家迎來一位新成員。（黃偉民攝）

李先李太均任職文職工作，B女是他們的首胎。李太指，昨日在家中陣痛約十多小時後入院，由於始終是第一胎，她自言「初頭都有啲驚」，擔心順產會痛，幸好在醫護悉心照料及從旁指點下，她才沒有太緊張。夫婦笑言沒想過女兒會成為「蛇年初一BB」，直到醫護報時當刻才知道，感到好開心。

李生陪伴太太入產房，見證著女兒出生一幕，他表示好感動。而李太望著剛出生的女兒，也自言感動到「眼濕濕」：「係由心嘅感動，真係好感動，佢出咗嚟之後，第一眼望到佢，因為陀咗咁耐，跟住你終於見到佢平安順利咁樣出世。」新一年家庭迎來一位新成員，二人指家中「長老」非常開心，稍後會來探望BB。而夫婦指還未替B女改名。

而二人為迎接女兒出生，已經做好準備，李生更提早執屋，「我執乾淨晒間屋囉，好多私人興趣（遊戲機）都要為咗BB女安排，以後重心都喺佢度」，並已聘請陪月陪伴太太休養。受訪期間，李生李太互相道謝，李生感激太太懷胎十個月的付出，「佢一路都冇埋怨」；李太則感謝丈夫默默為家庭付出，「BB嘢嗰啲都係佢一腳踢，都辛苦嘅其實」。

李生李太直言見到女兒出世，非常感動。（鄭嘉惠攝）

李生李太期望女兒可健康成長，又坦言並未為女兒計劃將來升學及就業等問題，但相信會在本地升學，「順其自然囉，唔強求啲乜，佢開心就得㗎啦，佢自己話事啦，佢話要邊到讀咪邊頭讀囉」。

至於政府派發的2萬元，李生李太表示會用作買嬰兒日用品及奶粉。最後二人恭祝廣大市民身體健康。