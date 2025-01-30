尖沙咀餐廳涉捲頂讓糾紛　店東疑有人眼紅來淋油掃場　警追緝2人

今日（30日）年初二上午9時44分，尖沙咀堪富利士道5A一間茶餐廳遭人淋灰油及掃場，收銀機及附近枱櫈染有灰色油漆，而餐牌、杯子及調味料等則散落地上，現場一片狼藉。負責人林小姐表示，事發前半小時，有人曾鬼鬼祟祟在門外走過，其後有一人把風，一人趁餐廳人多時衝進餐廳扔灰色油及掃跌枱上調味料等。警員接報到場調查，正追緝2名男子歸案。而餐廳的閉路電視因失靈沒有拍下案發過程。



餐廳座位被淋灰油。（鄭嘉惠攝）

收銀位置被淋灰油。（鄭嘉惠攝）

今日有人突然往餐廳扔下一袋灰油。（鄭嘉惠攝）

林小姐自言沒有欠債及得罪人，相信事件與頂讓餐廳的糾紛有關，並懷疑舊店主眼紅餐廳生意不俗而報復作案。林小姐娓娓道來頂讓餐廳的來龍去脈，她指父親曾在樂道一間餐廳工作30多年，惟餐廳在疫情期間經營困難，店主遂將餐廳頂讓予父親。

她坦言當時父親非常渴望擁有自己的餐廳，不惜以超過200萬租舖，形容他「攞晒自己所有錢搏」，並與店主簽署2年新租約，幸好開關後生意好轉「捱得住守得住」。林小姐續指，其後舊店主疑因眼紅其生意不俗，曾召人到餐廳掃場搞事。臨近續約時，舊店主在沒有告知她與父親的情況下，私下與業主達成共識，簽署新租約搶回餐廳。

林小姐不欲與舊店主糾纏，遂轉到堪富利士道重新開業，結果去年10月29日，她無端被一名男子入店掌摑，至今仍未捉到該名男子。豈料今日再有人闖店扔下灰色油漆及掃場。林小姐感到委屈，哽咽道：「你要你攞去（舊舖），咁我哋重新開始，我哋全家人都好努力，但係點解係咁樣！」

林小姐身上亦被淋上灰油。（鄭嘉惠攝）

去年一名男子入店掌摑林小姐

林小姐去年曾遭人無端行入餐廳掌摑。（林小姐提供）