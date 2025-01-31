美麗華旅遊領隊上海車禍亡｜團友分2批回港　2人受驚當地醫院檢查

上海浦東機場附近今日（31日）下午發生一宗車禍，一架巴士疑操作不當，撞到道路護攔，一名乘客跌出車外身亡；另外2名乘客輕微擦傷。美麗華旅遊有限公司總經理李振庭向《香港01》證實，死者為港人領隊，旅行社已通知死者家人，正向內地當局了解有關後事安排，領隊遺體預計將遺內地火化。



旅行團成員今晚分兩批返回香港，旅遊業監管局及美麗華旅遊分別派員到機場跟進。首批成員乘國泰航空客機，在晚上約9時15分抵港。旅監局機構事務總監吳文瑾表示，其餘2名團友在意外中受驚，曾到上海的醫院檢查，會較首批團友遲約一小時抵港。



美麗華旅遊一個旅行團在上海遇車禍，港人領隊身亡，2名團友受驚送院。首批團友1月31日晚上乘國泰航空CX369航班返港。（王譯揚攝）

旅遊業議會表示，涉事的美麗華旅遊華東6天旅行團有16人，1月26日出發，今日返港，前往機場途中出事。全團客人共16人連當地導遊及司機未有受傷，領隊意外身亡。旅行團客人採乘原定航班於今晚返港。美麗華旅遊已聯絡領隊家人，及與上海交通部跟進善後手續。

文化體育及旅遊局回覆查詢指，對意外造成傷亡感到非常難過。局方已知悉旅行代理商已向旅監局通報事件，旅監局會與旅行代理商密切跟進，照顧受影響團友並為離世領隊家屬提供一切可行協助。

入境處則表示，獲悉事件後，已即時透過香港駐上海經濟貿易辦事處（駐滬辦）及旅遊業監管局了解情況，並與相關旅行社及當事人家屬取得聯繫，以提供適切意見及可行協助。入境處會繼續與當事人家屬、駐滬辦、旅遊業監管局及相關旅行社保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。